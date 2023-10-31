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Виктория Бекхэм снялась в спорткаре для фотосессии Vogue

31 октября 2023 17:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Виктория Бекхэм снялась в спорткаре для фотосессии Vogue
Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: vogue.fr
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнер Виктория Бекхэм украсила новую обложку французского Vogue. Звезда снялась под открытым небом и позировала в спорткаре.

Фото опубликовал журнал Vogue.

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Виктория Бекхэм также дала интервью, в котором рассказала о том, откуда берет идеи для создания нового. Два аромата ее бренда были вдохновлены их с мужем отдыхом в Италии и Франции.

 

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: vogue.fr
Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: vogue.fr

"Впервые как пара мы поехали отдыхать в Портофино. Это был 1997-й год. Остановились в очень романтичном месте. Я никогда не забуду тот запах и цвет моря там. В это время родилась идея парфюма", — рассказала Бекхэм.

Виктория в интервью рассказала о том, что она наконец-то получила прибыль от своего бренда моды и красоты, который она основала в 2008 году.

 

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: vogue.fr
Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: vogue.fr

"Это только начало. У меня много амбиций, и я упорно работаю, чтобы достичь своих целей. Я никогда не жду, пока что-то просто упадет мне на колени. Это такое волнующее время. В этом году мы получили прибыль! Это требует времени, особенно для независимого бренда. Важно рассказывать истории. Этот парфюм, в определенном смысле, составляют мою автобиографию. Вот как я хочу рассказать историю своей жизни — через одежду, косметические средства и духи", — делится дизайнер.

Виктория Бекхэм рассказала, что у нее очень женская команда, и два ее генеральных директора женщины.

 

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: vogue.fr
Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: vogue.fr

 

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: vogue.fr
Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: vogue.fr

"Также сотрудничаю с мужчинами. Я просто хочу лучшего. У меня много клиентов мужского пола. Вчера я заметила на улице мужчин в моей одежде. Что касается моего парфюма, то он небинарен, и я этим тоже очень горжусь. Вчера мой сын Круз был одет с головы до ног у Викторию Бекхэм. Я также разрабатываю для него одежду. Парфюм — дополнительный шанс подчеркнуть это. Также меня очень вдохновляет мужская мода. Я бы не сказала, что мы бренд с особенно сильной женской эстетикой. Мужская мода излучает вдохновляющую силу. нас, особенно благодаря пошиву. Возьмите обувь с показа — большие сапоги с острыми носами, которые напоминают деревенские броги, типично мужские", — говорит Бекхэм.

Модные эксперименты Виктории Бекхэм

Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: vogue.fr
Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: vogue.fr

По словам дизайнера, она с детства грезила модой.

"Я всегда хотел это делать. В школе я персонализировал свою школьную форму и форму своих одноклассников. Я также основала тренд, состоявший из пары носков, подтянутых высоко, а затем другой пары, надетой поверх них, опущенных вниз, создавая иллюзию более длинных ног. Затем вы укорачиваете юбку. Я предполагаю, что многие девушки делают такие вещи. Эта тенденция распространилась по всей школе, и моя мама говорила: "Теперь мне нужно каждое утро готовить две пары носков, и это не считая еще двух пар для твоей сестры, которая делает то же, что и ты", — рассказала звезда.

Виктория призналась, что стала интересоваться брендами, когда была участницей Spice Girls.

"Мне удалось получить одежду Тома Форда и Гуччи. Это было удивительно, потому что я бы никогда не смогла купить себе такую одежду. Это был момент, когда я впервые начала действительно увлекаться модой. Одним из моих первых больших опытов моды в эпоху Spice Girls стал момент, когда Донателла Версаче пригласила меня на показ мод в Милане вместе с моей лучшей подругой. Первое место, куда меня привела ее команда, был магазин Versace. Они сказали мне, что я могу получть то, что хочу — сказочный момент", — сказала журналисту Бекхэм.

Напомним, СМИ назвали самого богатого звездного ребенка Великобритании.

Ранее Дэвид и Виктория Бекхэм развлеклись в компании семьи Месси.

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