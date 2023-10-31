Вікторія Бекхем знялась у спорткарі для фотосесії Vogue

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: vogue.fr

Дизайнерка Вікторія Бекхем прикрасил нову обкладинки французького Vogue. Зірка знялась просто неба та позувала у спорткарі.

Фото опублікував журнал Vogue.

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Вікторія Бекхем також дала інтерв’ю, в якому розповіла і про те, звідки бере ідеї для створення чогось нового. Нові аромати бренду були натхненні їхнім із чоловіком відпочинком в Італії та Франції.

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: vogue.fr

"Вперше як пара ми поїхали відпочивати до Портофіно. Це був 1997-й рік. Зупинилися у дуже романтичному місці. Я ніколи не забуду той запах і колір моря там. Саме тоді народилася ідея парфумів", — розповіла Бекхем.

Вікторія в інтерв’ю розповіла про те, що вона нарешті отримала прибуток від свого бренду моди та краси, який вона заснувала в 2008 році.

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: vogue.fr

"Це тільки початок. У мене багато амбіцій, і я наполегливо працюю, щоб досягти своїх цілей. Я ніколи не чекаю, поки щось просто впаде мені на коліна. Це такий хвилюючий час. Цього року ми отримали прибуток! Це потребує часу, особливо для незалежного бренду. Важливо розповідати історії. Ці парфуми, в певному сенсі, складають мою автобіографію. Ось як я хочу розповісти історію свого життя – через одяг, косметичні засоби та парфуми", — ділиться дизайнерка.

Вікторія Бекхем розповіла, що у неї дуже жіноча команда, і двоє її генеральних директорів жінки.

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: vogue.fr

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: vogue.fr

"Також співпрацюю з чоловіками. Я просто хочу найкращого. У мене багато клієнтів чоловічої статі. Вчора я помітила на вулиці чоловіків у моєму одязі. Що стосується моїх парфумів, то вони небінарні, і я цим теж дуже пишаюся. Вчора мій син Круз був одягнений з голови до ніг у Вікторію Бекхем. Я також розробляю для нього одяг. Парфуми — додатковий шанс підкреслити це. Також мене дуже надихає чоловіча мода. Я б не сказав, що ми бренд із особливо сильною жіночою естетикою. Чоловіча мода випромінює силу, яка надихає нас, особливо завдяки пошиттю. Візьміть взуття з показу — великі чоботи з гострими носами, які нагадують сільські броги, типово чоловічі", — говорить Бекхем.

Модні експерименти Вікторії Бекхем

Дизайнерка Вікторія Бекхем. Фото: vogue.fr

За словами дизайнерки, вона з дитинства марила модою.

"Я завжди хотів це робити. У школі я б персоналізував свою шкільну форму та форму своїх однокласників. Я також започаткував тренд, який складався з носіння пари шкарпеток, підтягнутих високо, а потім іншої пари, одягненої поверх них, опущених вниз, створюючи ілюзію довших ніг. Потім ви вкорочуєте спідницю. Я припускаю, що багато молодих дівчат роблять такі речі. Ця тенденція поширилася по всій школі, і моя мама казала: "Тепер мені потрібно щоранку готувати дві пари шкарпеток, і це не рахуючи ще двох пар для твоєї сестри, яка робить те саме, що й ти", — розповіла зірка.

Вікторії зізналася, що стала цікавитися брендами, коли була учасницею Spice Girls.

"Мені вдалося отримати одяг Тома Форда та Гуччі. Це було дивовижно, тому що я б ніколи не змогла купити собі такий одяг. Це був момент, коли я вперше почала справді захоплюватися модою. Одним із моїх перших великих досвідів моди в епоху Spice Girls став момент, коли Донателла Версаче запросила мене на показ мод у Мілані разом із моєю найкращою подругою. Перше місце, куди мене привела її команда, був магазин Versace. Вони сказали мені, що я можу взяти те, що хочу — казковий момент", — сказала журналісту Бекхем.

Нагадаємо, ЗМІ назвали найбагатшу зіркову дитину Великої Британії.

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