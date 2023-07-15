Виктория Бекхэм снова споет со Spice Girls

Группа Spice Girls. Фото: instagram.com/spicegirls/

Виктория Бекхэм собирается воссоединиться со Spice Girls на встрече по случаю 30-летия группы в следующем году. Поклонники не могут дождаться, когда снова увидят легендарный бэнд на сцене.

Об этом сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Виктория Бекхэм снова возьмет микрофон

49-летняя модельер Виктория Бекхэм присоединится к своим коллегам по группе Эмме Бантон, Джерри Хорнер, Мел Би и Мелани Си во время тура в 2024 году.

Поп-звезды 1990 годод рассматривают возможность выступить хедлайнерами на сцене Glastonbury's Pyramid.

"Виктории в следующем году исполнится 50, и группе исполняется 30, это два юбилея, которые нельзя пропустить. Новой музыки не будет, и Виктория отмечает, что не хочет выступать вживую, если не будет договора. Группа ведет переговоры о том, чтобы быть хедлайнером Гластонбери, и это будет соответствовать "крутой" эстетике Виктории, и, конечно, мужу Дэвиду и их четырём детям это понравится", — говорит источник в окружении Бекхэма.

Группа Spice Girls также планируют документальный фильм с никогда ранее не видевшими свет кадрами, а Netflix и Apple TV, как сообщается, заинтересованы в правах.

В последний раз культовая поп-группа выходила на сцену в составе пяти участниц на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. В 2019 году воссоединение Spice Girls произошло в составе четырех человек, среди которых были Мэл Си, Джерри Холлиуэлл, Эмма Бантон и Мэл Би, но без Виктории Бекхэм, что разочаровало многих поклонников.

Однако Мэл Би недавно сказала, что это не повторится, но умолчала об их больших планах.

Звезды прославились в конце 1990 годов и добились огромного успеха, продав 100 миллионов альбомов по всему миру.

Ходили слухи о том, что участницы группы ссорились после того, как они разбежались в 2000 году.

"Никто больше никогда не поймет этих отношений между нами. Мы столько всего прошли и все еще проходим, от детей до работы. У нас есть связь, и она очень, очень сильная", — прокомментировала конфликт участница бенда Эмма Бантон.

После того, как они сначала распались в 2000 году, артистки воссоединились через семь лет для тура и выпустили трек Headlines (Friendship Never Ends).

Ранее Никола Пельтц вместе с мужем, моделью Бруклином Бекхэмом снялась для Vogue.

Напомним, Виктория Бекхэм вместе с семьей побывала на последнем концерте Элтона Джона в Лондоне. Ее муж не мог сдержаться, чтобы не подпевать легендарному музыканту.