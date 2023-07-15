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Вікторія Бекхем знову заспіває зі Spice Girls

15 липня 2023 18:09
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вікторія Бекхем знову заспіває зі Spice Girls
Гурт Spice Girls. Фото: instagram.com/spicegirls/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Вікторія Бекхем збирається возз'єднатися зі Spice Girls на зустрічі з нагоди 30-річчя гурту наступного року. Прихильники не можуть дочекатися, коли знову побачать легендарний бенд на сцені.

Про це повідомляє Daily Mail.

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49-річна модельєрка Вікторія Бекхем приєднається до своїх колег по групі Емми Бантон, Джері Хорнер, Мел Бі та Мелані Сі під час туру в 2024 році.

Поп-зірки 1990 років розглядають можливість виступити хедлайнерами на сцені Glastonbury's Pyramid.

"Вікторії наступного року виповниться 50, і гурту виповнюється 30, це два ювілеї, які не можна пропустити. Нової музики не буде, і Вікторія наголошує, що не хоче виступати наживо, якщо не буде нагоди. Група веде переговори про те, щоб бути хедлайнером Гластонбері, і це буде відповідати "крутій" естетиці Вікторії, і, звичайно, чоловікові Девіду та їхнім чотирьом дітям це сподобається", — говорить джерело з оточення Бекхем.

Гурт Spice Girls також планують документальний фільм із кадрами, які ніколи раніше не бачили, а Netflix і Apple TV, як кажуть, зацікавлені в правах.

Востаннє культова поп-група виходила на сцену у складі п’яти учасниць на Олімпійських іграх у Лондоні 2012 року. У 2019 році возз’єднання Spice Girls відбулося з чотирьох осіб, до складу яких входили Мел Сі, Джеррі Голлівел, Емма Бантон та Мел Бі, але без Вікторії Бекхем, що розчарувало багатьох шанувальників бенду.

Однак Мел Бі нещодавно сказала, що це не повториться, але промовчала про їхні великі плани.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Зірки прославилися наприкінці 1990 років і досягли величезного успіху, продавши 100 мільйонів альбомів по всьому світу.

Ходили чутки про те, що учасники гурту сварилися після того, як вони розбіглися в 2000 році.

"Ніхто більше ніколи не зрозуміє цих стосунків між нами. Ми стільки всього пройшли і все ще проходимо, від дітей до роботи. У нас є зв’язок, і він дуже, дуже сильний", — прокоментувала конфлікт учасниця бенду Емма Бантон.

Після того як вони спочатку розпалися в 2000 році, артистки возз'єдналися через сім років для туру і випустили трек Headlines (Friendship Never Ends).

Раніше Нікола Пельтц разом з чоловіком, моделлю Брукліном Бекхемом знялася для Vogue.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем разом з родиною побувала на останньому концерті Елтона Джона у Лондоні. Її чоловік не міг стримуватися, щоб не підспівувати легендарному музиканту.

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