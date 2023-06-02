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Уильям и Кейт Миддлтон стали гостями на свадьбе принца Иордании

2 июня 2023 07:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Уильям и Кейт Миддлтон стали гостями на свадьбе принца Иордании
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Twitter/isaguor
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Наследник трона Иордании (официальное название — Иорданское Хашимитское Королевство) принц Хусейн женился на Раджве Аль-Саиф. Она является дочерью миллиардера из Саудовской Аравии. На церемонии, состоявшейся во дворце Захран в Аммане, присутствовали члены королевских семей со всего мира. Среди них были принц и принцесса Уэльские.

Об этом пишет издание HOLA.

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Кейт Миддлтон, которая в детстве недолго жила в Иордании, появилась на закате в платье нежно-розового цвета от бренда Elie Saab. Уже на торжественном ужине принцесса Уэльская была в тиаре и королевской атрибутике.

Принц Уильям, который, как и принц Хусейн, является наследником трона, держался на торжествах сдержанно.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Twitter/isaguor
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Twitter/isaguor

На большую арабскую свадьбу пришла и принцесса Беатрис. Компанию ей составил ее муж, итальянский бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци.

Принцесса Беатрис с мужем. Фото: Twitter/isaguor

О невестах

Свадьба прошла по мусульманским традициям. Встречали гостей родители жениха — король Абдалла II и королева Рания. После свадьбы молодожены устроили торжественный прием на 1700 приглашенных. Среди них, кроме членов королевских семей, были и представители аристократии, политики и бизнесмены, в том числе первая леди США Джилл Байден.

Незадолго до свадьбы королева Рания устроила для будущей невестки "ночь хны" — традиционный мусульманский девичник, символизирующий прощание невесты с домом. Кстати, Раджве Аль-Саиф на один год старше принца Хусейна, которому 28.

Раджве Аль-Саиф и принц Хусейн. Фото: Twitter/isaguor

Напомним, ранее мы писали, старшая дочь короля Иордании принцесса Иман вышла замуж. Также мы рассказывали, что фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая готовится к свадьбе.

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