Уильям и Кейт Миддлтон стали гостями на свадьбе принца Иордании
Наследник трона Иордании (официальное название — Иорданское Хашимитское Королевство) принц Хусейн женился на Раджве Аль-Саиф. Она является дочерью миллиардера из Саудовской Аравии. На церемонии, состоявшейся во дворце Захран в Аммане, присутствовали члены королевских семей со всего мира. Среди них были принц и принцесса Уэльские.
Об этом пишет издание HOLA.
Уильям и Кейт
Кейт Миддлтон, которая в детстве недолго жила в Иордании, появилась на закате в платье нежно-розового цвета от бренда Elie Saab. Уже на торжественном ужине принцесса Уэльская была в тиаре и королевской атрибутике.
Принц Уильям, который, как и принц Хусейн, является наследником трона, держался на торжествах сдержанно.
На большую арабскую свадьбу пришла и принцесса Беатрис. Компанию ей составил ее муж, итальянский бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци.
О невестах
Свадьба прошла по мусульманским традициям. Встречали гостей родители жениха — король Абдалла II и королева Рания. После свадьбы молодожены устроили торжественный прием на 1700 приглашенных. Среди них, кроме членов королевских семей, были и представители аристократии, политики и бизнесмены, в том числе первая леди США Джилл Байден.
Незадолго до свадьбы королева Рания устроила для будущей невестки "ночь хны" — традиционный мусульманский девичник, символизирующий прощание невесты с домом. Кстати, Раджве Аль-Саиф на один год старше принца Хусейна, которому 28.
Напомним, ранее мы писали, старшая дочь короля Иордании принцесса Иман вышла замуж. Также мы рассказывали, что фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая готовится к свадьбе.