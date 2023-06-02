Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Вільям та Кейт Міддлтон стали гостями на весіллі принца Йорданії arrow

Вільям та Кейт Міддлтон стали гостями на весіллі принца Йорданії

2 червня 2023 07:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Вільям та Кейт Міддлтон стали гостями на весіллі принца Йорданії
Принц Вільям та Кейт Міддлтон. Фото: Twitter/isaguor
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Спадкоємець трону Йорданії (офіційна назва — Йорданське Хашимітське Королівство) принц Хусейн одружився з Раджве Аль-Саїф. Вона є донькою мільярдера з Саудівської Аравії.  На церемонії, що відбулася у палаці Захран в Аммані, були присутні члени королівських сімей з усього світу. Серед них були й принц та принцеса Уельські. 

Про це пише видання HOLA.

Читайте також:

Вільям та Кейт

Кейт Міддлтон, яка в дитинстві недовго жила в Йорданії, з'явилася на заході у сукні ніжно-рожевого кольору від бренду Elie Saab. Вже на урочистій вечері принцеса Уельська була в тіарі та королівській атрибутиці. 

Принц Вільям, який як і принц Хусейн є спадкоємцем трону, тримався на урочистостях стримано.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон. Фото: Twitter/isaguor
Принц Вільям та Кейт Міддлтон. Фото: Twitter/isaguor 

На велике арабське весілля завітала й принцеса Беатріс. Компанію їй склав її чоловік, італійський бізнесмен Едоардо Мапеллі Моцці.

Принцеса Беатріс з чоловіком. Фото: Twitter/isaguor

Про наречених

Весілля пройшло за мусульманськими традиціями. Зустрічали гостей батьки нареченого — король Абдалла II та королева Ранія. Після весілля молодята влаштували урочистий прийом на 1700 запрошених. Серед них, окрім членів королівських сімей, були й представники аристократії, політики та бізнесмени, зокрема перша леді США Джилл Байден. 

Незадовго до весілля королева Ранія влаштувала для майбутньої невістки "ніч хни" — традиційний мусульманський дівич-вечір, що символізує прощання нареченої з будинком. До речі, Раджве Аль-Саїф на один рік старша за принца Хусейна, якому 28.

Раджве Аль-Саїф та принц Хусейн. Фото: Twitter/isaguor

Нагадаємо, раніше ми писали, старша донька короля Йорданії принцеса Іман вийшла заміж. Також ми розповідали, що фронтвумен гурту KAZKA Олександра Заріцька готується до весілля.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB