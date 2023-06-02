Вільям та Кейт Міддлтон стали гостями на весіллі принца Йорданії
Спадкоємець трону Йорданії (офіційна назва — Йорданське Хашимітське Королівство) принц Хусейн одружився з Раджве Аль-Саїф. Вона є донькою мільярдера з Саудівської Аравії. На церемонії, що відбулася у палаці Захран в Аммані, були присутні члени королівських сімей з усього світу. Серед них були й принц та принцеса Уельські.
Про це пише видання HOLA.
Вільям та Кейт
Кейт Міддлтон, яка в дитинстві недовго жила в Йорданії, з'явилася на заході у сукні ніжно-рожевого кольору від бренду Elie Saab. Вже на урочистій вечері принцеса Уельська була в тіарі та королівській атрибутиці.
Принц Вільям, який як і принц Хусейн є спадкоємцем трону, тримався на урочистостях стримано.
На велике арабське весілля завітала й принцеса Беатріс. Компанію їй склав її чоловік, італійський бізнесмен Едоардо Мапеллі Моцці.
Про наречених
Весілля пройшло за мусульманськими традиціями. Зустрічали гостей батьки нареченого — король Абдалла II та королева Ранія. Після весілля молодята влаштували урочистий прийом на 1700 запрошених. Серед них, окрім членів королівських сімей, були й представники аристократії, політики та бізнесмени, зокрема перша леді США Джилл Байден.
Незадовго до весілля королева Ранія влаштувала для майбутньої невістки "ніч хни" — традиційний мусульманський дівич-вечір, що символізує прощання нареченої з будинком. До речі, Раджве Аль-Саїф на один рік старша за принца Хусейна, якому 28.
Нагадаємо, раніше ми писали, старша донька короля Йорданії принцеса Іман вийшла заміж. Також ми розповідали, що фронтвумен гурту KAZKA Олександра Заріцька готується до весілля.