Вільям та Кейт Міддлтон стали гостями на весіллі принца Йорданії

Принц Вільям та Кейт Міддлтон. Фото: Twitter/isaguor

Спадкоємець трону Йорданії (офіційна назва — Йорданське Хашимітське Королівство) принц Хусейн одружився з Раджве Аль-Саїф. Вона є донькою мільярдера з Саудівської Аравії. На церемонії, що відбулася у палаці Захран в Аммані, були присутні члени королівських сімей з усього світу. Серед них були й принц та принцеса Уельські.

Про це пише видання HOLA.

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Вільям та Кейт

Кейт Міддлтон, яка в дитинстві недовго жила в Йорданії, з'явилася на заході у сукні ніжно-рожевого кольору від бренду Elie Saab. Вже на урочистій вечері принцеса Уельська була в тіарі та королівській атрибутиці.

Принц Вільям, який як і принц Хусейн є спадкоємцем трону, тримався на урочистостях стримано.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон. Фото: Twitter/isaguor

Принц Вільям та Кейт Міддлтон. Фото: Twitter/isaguor

На велике арабське весілля завітала й принцеса Беатріс. Компанію їй склав її чоловік, італійський бізнесмен Едоардо Мапеллі Моцці.

Принцеса Беатріс з чоловіком. Фото: Twitter/isaguor

Про наречених

Весілля пройшло за мусульманськими традиціями. Зустрічали гостей батьки нареченого — король Абдалла II та королева Ранія. Після весілля молодята влаштували урочистий прийом на 1700 запрошених. Серед них, окрім членів королівських сімей, були й представники аристократії, політики та бізнесмени, зокрема перша леді США Джилл Байден.

Незадовго до весілля королева Ранія влаштувала для майбутньої невістки "ніч хни" — традиційний мусульманський дівич-вечір, що символізує прощання нареченої з будинком. До речі, Раджве Аль-Саїф на один рік старша за принца Хусейна, якому 28.

Раджве Аль-Саїф та принц Хусейн. Фото: Twitter/isaguor

Нагадаємо, раніше ми писали, старша донька короля Йорданії принцеса Іман вийшла заміж. Також ми розповідали, що фронтвумен гурту KAZKA Олександра Заріцька готується до весілля.