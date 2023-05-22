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Баварський принц одружився з криміналісткою з Сінгапуру

22 травня 2023 16:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Баварський принц одружився з криміналісткою з Сінгапуру
Принц Людвіг Баварський з дружиною. Фото: Instagram/hausbayern
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Принц Людвіг Баварський, 40-річний праправнук останнього баварського короля Людвіга III, одружився з 32-річною Софією-Олександрою Евекінком, уродженкою Сінгапуру з голландським і канадським корінням. Урочиста церемонія відбулася у Мюнхені. 

Про це повідомляє видання Vanity Fair.

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Місцева преса прозвала молодят "німецькими Кейт і Вільямом", маючи на увазі принцесу і принца Уельських. Сукня нареченої від Reem Acra була пошита на замовлення в Баварії. А ось вуаль, яка за словами видання була прикрашена канадськими та голландськими деталями, пошив український бренд WONA.

Дружина принца Людвіга Баварського. Фото: Instagram/hausbayern
Принц Людвіг Баварський з дружиною. Фото: Instagram/hausbayern

Про принца та принцесу

Принц Людвіг — третя дитина принца Баварського Луїтпольда та його дружини Катрін Беатрікс Віганд, але найстарший чоловік і, отже, майбутній глава королівського будинку Баварії.

Принц вивчав юриспруденцію в університеті Геттінгена, приділяючи особливу увагу правам людини, і провів багато часу в Кенії, працюючи з некомерційними організаціями. 

Його обраниця Софія-Олександра закінчила Університетський коледж Лондона та Оксфордський університет та працювала в Організації Об'єднаних Націй у Женеві та Нью-Йорку. Зараз вона отримує докторський ступінь кримінології в Оксфорді і також викладає там. 

Про свої заручини принц Людвіг та Софія-Олександра повідомили у серпні минулого року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару заручилась та готується до весілля. Також ми розповідали, що співачка Злата Огнєвіч завітала на ЛГБТ-весілля учасника "Холостячки" в білій сукні.

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