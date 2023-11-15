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Уилл Смит отреагировал на слухи о своей нетрадиционной ориентации

15 ноября 2023 16:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Уилл Смит отреагировал на слухи о своей нетрадиционной ориентации
Актер Уилл Смит. Фото: instagram.com/willsmith/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер Уилл Смит решительно отрицает, что его однажды поймали по интиму с актером сериала "Принц Бель-Эйр" Дуэйном Мартином. Представитель актера назвал обвинения "однозначно лживыми".

Об этом пишет Daily Mail.

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Брат Билал, называющий себя бывшим личным помощником актера, сделал шокирующее признание в интервью блоггеру. Билал утверждает, что однажды он зашел к звезде "Людей в черном", когда та имела интим с Двейном Мартином в гримерке. Человек в подробностях вспомнил увиденное.

 

Представитель Уилла Смитта настаивает, что история была "полностью сфабрикована".

58-летний Дуэйн Мартин был женат на актрисе Мартине Тиши Кэмпбелл с 1996 по 2020 год. Актер, родившийся в Бруклине, наиболее известен своими ролями в сериале "Лучшие в Лос-Анджелесе" и в шоу "Все мы".

Ранее Мартин работал со Смитом над рядом проектов, включая два эпизода его бывшего сериала The Fresh Prince of Bel-Air в 1993 и 1995 годах и три эпизода перезапуска Bel-Air в 2022 году.

52-летняя жена Смита Джада Пинкетт Смит в прошлом месяце сообщила, что они расстались семь лет назад.

Напомним, самая дорогая актриса отреагировала на слухи о романе с разведенным Кевином Костнером.

Ранее стало известно, что Уилл Смит разошелся с женой еще семь лет назад.

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