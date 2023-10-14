Дружина Вілла Смітта прокоментувала чутки про його нетрадиційну орієнтацію

Актор Вілл Сміт з родиною. Фото: instagram.com/jadapinkettsmith/

Джада Пінкетт Сміт прокоментувала чутки про те, що вони з чоловіком Віллом Смітом мають нетрадиційну орієнтацію. Зірка дала відверте інтерв'ю про свій шлюб.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Відверте інтерв'ю дружини Вілла Сміта

Під час інтерв'ю ведучий попросив Пінкетт Сміт прокоментувати чутки про стосунки з чоловіком Віллом Смітом.

Парі закидали, що вони мають відкритий шлюб, що вони свінгери, геї і ще в багатьох інших речах.

"Що з цього правда?" — запитав Пінкетт Сміт ведучий.

"Я б сказала, що все це неправда", — сказала дружина Вілла Сміта.

Чутки про орієнтацію пари ходять роками, і Пінкетт Сміт навіть коментувала їх ще в 2009 році: "Я чула все — їхній шлюб фальшивий, він гей, вона гей, вони свінгери", — тоді Джада спростовувала чутки. Але цього тижня Пінкетт Сміт розповіла, що пара була розлучена протягом семи років, проливши світло на попередні заяви про їхній дивний шлюб.

Вілл та Джада мають двох дітей, Віллоу і Джейдена, а також сина Трея від першого шлюбу Сміта.

Діти були змушені приховувати правду

Відома голлівудська пара одружилася в 1997 році і в минулому мала справу із сімейними проблемами, але Пінкетт Сміт розповіла, як пара розлучилася без документів.

"Ми любимо свою сім’ю і любимо один одного. Розумієте, це більше схоже на життєве партнерство. Зараз, через десять років, хто знає? Він старіє, хто буде поруч із ним? Це буду я", — Пінкетт Сміт сказала, що припускає, що ніколи повністю не розійдеться з Віллом.

Кажуть, що діти Джади Пінкетт і Вілла Сміта, Джейден і Віллоу, відчувають надзвичайне "полегшення" від того, що новина про розлучення їхніх батьків нарешті відома, оскільки вони повинні були "вдавати", що щасливі з мамою і татом протягом останніх семи років.

Як повідомляється, брехня про батьків дуже засмучувала їх, за словами інсайдерів, що вони відчували себе "незручно", відбиваючись від постійного шквалу запитань про стосунки їхніх батьків.

"Їх постійно запитували про їхніх батьків, і протягом семи років їм доводилося брехати всім і вдавати, що все чудово, хоча вони знали, що це не так. Часом це викликало у них сильне хвилювання, і вони постійно сварилися один з одним і з оточуючими", — говорить джерело з оточення дітей акторів.

Нагадаємо, колишній чоловік ексучасниці The Black Eyed Peas розкрив причини їхнього розлучення.

Раніше ексчоловік Брітні Спірс зізнався, чи шукає їй заміну.