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Вілл Сміт відреагував на чутки про свою нетрадиційну орієнтацію

15 листопада 2023 16:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вілл Смітт відреагував на чутки про свою нетрадиційну орієнтацію
Актор Вілл Сміт. Фото: instagram.com/willsmith/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор Вілл Сміт рішуче заперечив твердження, що його одного разу спіймали за інтимом із актором серіалу "Принц Бель-Ейр" Двейном Мартіном. Представник актора назвав звинувачення "однозначно брехливими".

Про це пише Daily Mail.

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Брат Білал, який називає себе колишнім особистим помічником актора, зробив шокуюче зізнання в інтерв’ю блогеру. Білал стверджує, що одного разу він зайшов до зірки "Людей у чорному", коли та мала інтим з Двейном Мартіном у гримерці. Чоловік у подробицях пригадав побачене.

 

Представник Вілла Смітта наполягає, що історія була "повністю сфабрикованою".

58-річний Двейн Мартін був одружений з актрисою Мартіною Тіші Кемпбелл з 1996 по 2020 рік. Актор, який народився в Брукліні, найбільш відомий своїми ролями в серіалі "Найкращі в Лос-Анджелесі" та в шоу "Всі ми".

Раніше Мартін працював зі Смітом над низкою проектів, включаючи два епізоди його колишнього серіалу The Fresh Prince of Bel-Air у 1993 та 1995 роках і три епізоди перезапуску Bel-Air 2022 року.

52-річна дружина Сміта Джада Пінкетт Сміт минулого місяця повідомила, що вони розсталися сім років тому.

Нагадаємо, найдорожча акторка відреагувала на чутки про роман з розлученим Кевіном Костнером.

Раніше стало відомо, що Вілл Сміт розійшовся з дружиною ще сім років тому.

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