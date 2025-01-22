Олег Винник анонсировал концерты в Чехии после польского провала — страшные цены

Певец Олег Винник. Фото: Instagram/olegg._.vynnyk

Несмотря на концертный провал в Польше, украинский певец Олег Винник решил испытать судьбу в Чехии. Он анонсировал выступления на День Святого Валентина.

Об этом сообщили в Instagram.

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Украинский певец решил выступить в Праге. Олег Винник сразу запланировал два концерта — на 14 и 15 февраля. Выбрал небольшую площадку — в местном ресторане.

Афиша Олега Винника. Фото: скриншот

Однако цены довольно высокие — 3 тысячи крон, то есть более 5 тысяч гривен. Также гостям предлагают welcome-drink, фуршет и даже дискотеку в стиле 90-х в перерыве между выступлениями Винника.

Ранее Олег Винник хотел дать концерты в Польше, но билеты совершенно не продавались. Поэтому выступления перенесли на весну под предлогом "технических причин".

Напомним, как Олег Винник отменил свои концерты в Польше. Также фаны жестоко захейтили певца, который снова появился в сети.