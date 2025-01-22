Олег Винник анонсував концерти у Чехії після польського провалу — страшні ціни

Співак Олег Винник. Фото: Instagram/olegg._.vynnyk

Попри концертний провал у Польщі, український співак Олег Винник вирішив випробувати долю в Чехії. Він анонсував виступи на День Святого Валентина.

Про це повідомили в Instagram.

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Український співак вирішив виступити у Празі. Олег Винник відразу запланував два концерти — на 14 та 15 лютого. Вибрав невеликий майданчик — у місцевому ресторані.

Афіша Олега Винника. Фото: скриншот

Однак, ціни досить високі — 3 тисячі крон, тобто понад 5 тисяч гривень. Також гостям пропонують welcome-drink, фуршет та навіть дискотеку у стилі 90-х у перерві між виступами Винника.

Раніше Олег Винник хотів дати концерти у Польщі, але квитки абсолютно не продавались. Тому заплановані виступи перенесли на весну під приводом "технічних причин".

Нагадаємо, як Олег Винник скасував заплановані концерти у Польщі. Також фани жорстоко захейтили співака, який знову з'явився в мережі.