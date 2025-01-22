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Винник анонсував концерти в Чехії і шокував цінами

22 січня 2025 07:00
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Олег Винник анонсував концерти у Чехії після польського провалу — страшні ціни
Співак Олег Винник. Фото: Instagram/olegg._.vynnyk
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Попри концертний провал у Польщі, український співак Олег Винник вирішив випробувати долю в Чехії. Він анонсував виступи на День Святого Валентина. 

Про це повідомили в Instagram. 

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Український співак вирішив виступити у Празі. Олег Винник відразу запланував два концерти — на 14 та 15 лютого. Вибрав невеликий майданчик — у місцевому ресторані. 

Олег Винник
Афіша Олега Винника. Фото: скриншот

Однак, ціни досить високі — 3 тисячі крон, тобто понад 5 тисяч гривень. Також гостям пропонують welcome-drink, фуршет та навіть дискотеку у стилі 90-х у перерві між виступами Винника.

Раніше Олег Винник хотів дати концерти у Польщі, але квитки абсолютно не продавались. Тому заплановані виступи перенесли на весну під приводом "технічних причин".

Нагадаємо, як Олег Винник скасував заплановані концерти у Польщі. Також фани жорстоко захейтили співака, який знову з'явився в мережі.

Чехія концерт Олег Винник співак українські зірки

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