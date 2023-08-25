Вырезали из сериала: поддерживающий Украину Максим Виторган начал страдать от "репрессий"

Актер Максим Виторган. Фото: instagram.com/mvitorgan/

Актер Максим Виторган начал ощущать последствия своей проукраинской позиции. Звезду вырезали со второго сезона сериала "Контакт" и заменили дипфейком, созданным нейросетью.

Виторган прокомментировал ситуацию в Instagram.

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По словам Максима Витторгана, до него дошли слухи, что у создателей сериала требовали "вырезать его оттуда совсем", а задача эта пришла "откуда-то из высоких кабинетов Газпром-медиа".

Актер Максим Виторган. Фото: instagram.com/mvitorgan/

"Наверное, потому что я очень плохо играл, да?" — написал Виторган.

Похожая ситуация, по словам звезды, происходит не в первый раз. Так, актер снялся в пилотном эпизоде сериала "Ева, рожай", но его требовали убрать. Заменили актера на Анатолия Белого, который после начала полномасштабного вторжения покинул страну.

"Ну, то есть тоже победа", — сказал Виторган.

Он добавил, что не появится также в новом сезоне сериала "Беспринципные".

Бывший муж Ксении Собчак, от которой у него сын Платон, публично критиковал войну в Украине.

Это уже не в первый раз, когда из российских фильмов и сериалов вырезают актеров. Так, в феврале стало известно о том, что из фильма "Эдуард Суров. Слезы Брайтона" вырезали сцены с Иваном Ургантом и Максимом Галкиным. А в июле появились новости о том, что Марию Машкову вырезали из российского сериала "Операция "Престол", в котором она сыграла главную роль. Съемки проходили в 2021 году. Машкова, как и Галкин, публично выступает против агрессии России в Украине. Оба артиста сейчас живут за границей.

Напомним, что лидер российской рок-группы "Ногу свело!" певец Максим Покровский проводит сбор средств в помощь Украине на своих выступлениях.

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