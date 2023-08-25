Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Вырезали из сериала: поддерживающий Украину Максим Виторган начал страдать от "репрессий" arrow

Вырезали из сериала: поддерживающий Украину Максим Виторган начал страдать от "репрессий"

25 августа 2023 13:01
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вырезали из сериала: поддерживающий Украину Максим Виторган начал страдать от "репрессий"
Актер Максим Виторган. Фото: instagram.com/mvitorgan/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер Максим Виторган начал ощущать последствия своей проукраинской позиции. Звезду вырезали со второго сезона сериала "Контакт" и заменили дипфейком, созданным нейросетью.

Виторган прокомментировал ситуацию в Instagram.

Читайте также:

Виторган поплатился за свою проукраинскую позицию

По словам Максима Витторгана, до него дошли слухи, что у создателей сериала требовали "вырезать его оттуда совсем", а задача эта пришла "откуда-то из высоких кабинетов Газпром-медиа".

 

Актер Максим Виторган. Фото: instagram.com/mvitorgan/

"Наверное, потому что я очень плохо играл, да?" — написал Виторган.

Похожая ситуация, по словам звезды, происходит не в первый раз. Так, актер снялся в пилотном эпизоде сериала "Ева, рожай", но его требовали убрать. Заменили актера на Анатолия Белого, который после начала полномасштабного вторжения покинул страну.

"Ну, то есть тоже победа", — сказал Виторган.

Он добавил, что не появится также в новом сезоне сериала "Беспринципные".

Бывший муж Ксении Собчак, от которой у него сын Платон, публично критиковал войну в Украине.

Это уже не в первый раз, когда из российских фильмов и сериалов вырезают актеров. Так, в феврале стало известно о том, что из фильма "Эдуард Суров. Слезы Брайтона" вырезали сцены с Иваном Ургантом и Максимом Галкиным. А в июле появились новости о том, что Марию Машкову вырезали из российского сериала "Операция "Престол", в котором она сыграла главную роль. Съемки проходили в 2021 году. Машкова, как и Галкин, публично выступает против агрессии России в Украине. Оба артиста сейчас живут за границей.

Напомним, что лидер российской рок-группы "Ногу свело!" певец Максим Покровский проводит сбор средств в помощь Украине на своих выступлениях.

Ранее певец и офицер ВСУ Женя Галич попал в ДТП.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Бабка надвое сказала: какие шансы у Арестовича лидировать на выборах

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз