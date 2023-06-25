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Веру Брежневу лишили вида на жительство в России

25 июня 2023 23:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Веру Брежневу лишили вида на жительство в России
Украинская певица Вера Брежнева. Фото: brezhneva.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинскую певицу Веру Брежневу лишили вида на жительство в России. Теперь, по словам адвоката, она не сможет даже строить карьеру в стране.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Брежнева не сможет жить в России

Так, по источникам росСМИ, у артистки Веры Брежнева пока нет вида на жительство в РФ.

"Не исключено, что артистку лишили вида на жительство, или она сама от него отказалась. Безусловно, за этим последовало закрытие ИП, потому что ВНЖ дает иностранцам право на ведение предпринимательской деятельности на территории России. В любом случае, теперь приехать в РФ и жить здесь, не говоря уже о том, чтобы строить карьеру, Вера Брежнева не сможет", — заявил ее адвокат.

Напомним, что после начала полномасштабной войны певица Вера Брежнева (сейчас выступает под псевдонимом VERA) с мужем, композитором Константином Меладзе, переехали в Италию. А в России выставили свое элитное поместье на продажу. Впрочем, покупатель пока так и не нашелся.

Также мы писали, что певица Вера Брежнева давно не общалась с подписчиками социальной сети. Теперь звезда наверстывает упущенное.

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