Украинская певица Вера Брежнева. Фото: brezhneva.com

Украинскую певицу Веру Брежневу лишили вида на жительство в России. Теперь, по словам адвоката, она не сможет даже строить карьеру в стране.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Так, по источникам росСМИ, у артистки Веры Брежнева пока нет вида на жительство в РФ.

"Не исключено, что артистку лишили вида на жительство, или она сама от него отказалась. Безусловно, за этим последовало закрытие ИП, потому что ВНЖ дает иностранцам право на ведение предпринимательской деятельности на территории России. В любом случае, теперь приехать в РФ и жить здесь, не говоря уже о том, чтобы строить карьеру, Вера Брежнева не сможет", — заявил ее адвокат.

Напомним, что после начала полномасштабной войны певица Вера Брежнева (сейчас выступает под псевдонимом VERA) с мужем, композитором Константином Меладзе, переехали в Италию. А в России выставили свое элитное поместье на продажу. Впрочем, покупатель пока так и не нашелся.

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