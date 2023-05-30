Брежнєва та Меладзе здають в оренду свій маєток в Москві, який не можуть продати

Співачка Віра Брежнєва та композитор Костянтин Меладзе. Фото: google.com

Після початку повномасштабної війни співачка Віра Брежнєва (зараз виступає під псевдонімом VERA) з чоловіком, композитором Костянтином Меладзе переїхали до Італії. А в Росії виставили свій елітний маєток на продаж. Втім, покупець поки що так і не знайшовся.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Розкішний особняк розташований в елітному селищі "Міленіум парк". В лютому цього року стало відомо, що за будинок площею 700 кв. м Меладзе та Брежнєва запросили 4 млн 15 тисяч доларів (147 млн гривень).

Після того, як продюсер та співачка виставили підмосковний будинок на продаж, до нього потягнулися натовпи зацікавлених росіян. Охочих подивитися особняк зірок виявилося так багато, що їх агенту довелося добряче попрацювати.

І поки вони чекають на появу покупця, виявляється, кожен охочий може орендувати зірковий маєток в серці країни-терориста. Брежнєва та Меладзе готові пустити у свій будинок мешканців за 1,8 мільйона рублів (22,2 тисячі доларів) на місяць. Але якщо орендар знайдеться швидко, подружжя готове зробити знижку і знизити ціну — до півтора мільйона рублів на місяць (18500 доларів).

На першому поверсі будинку артистів розташована величезна вітальня з панорамними вікнами та каміном. Також там знаходяться спальня, кухня-їдальня, гараж і два санвузли. На другому поверсі — три спальні з вбиральнями. Третій відведений під мансарду.

Маєток Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нью-Йорку за кругленьку суму продають таунхауз, в якому жила співачка Тейлор Свіфт. Також ми розповідали, що голлівудський актор Джим Керрі виставив на продаж будинок, в якому прожив майже 30 років.