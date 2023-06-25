Українська співачка Віра Брежнєва. Фото: brezhneva.com

Українську співачку Віру Брежнєву позбавили посвідки на проживання в Росії. Тепер, за словами її адвоката, вона не зможе навіть будувати кар'єру в країні.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Так, за джерелами росЗМІ, артистка Віра Брежнєва наразі не має посвідки на проживання в РФ.

"Не виключено, що артистку позбавили посвідки на проживання, або вона сама від нього відмовилася. Безумовно, за цим було закриття ІП, тому що ППП дає іноземцям право на ведення підприємницької діяльності на території Росії. У будь-якому випадку, тепер приїхати в РФ і жити тут, не кажучи вже про те, щоби будувати кар'єру, Віра Брежнєва не зможе", — заявив її адвокат.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни співачка Віра Брежнєва (зараз виступає під псевдонімом VERA) з чоловіком, композитором Костянтином Меладзе переїхали до Італії. А в Росії виставили свій елітний маєток на продаж. Втім, покупець поки що так і не знайшовся.

Також ми писали, що співачка Віра Брежнєва давно не спілкувалася з підписниками у соціальній мережі. Тепер зірка надолужує згаєне.