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Віра Брежнєва похизувалась фото без фільтрів

23 червня 2023 16:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Віра Брежнєва без фільтрів показалася у соцмережі
Співачка Віра Брежнєва. Фото: instagram.com/ververa/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Віра Брежнєва давно не спілкувалася з підписниками у соціальній мережі. Тепер зірка надолужує згаєне.

Артистка поділилася у своєму Instagram серією світлин без фотошопу.

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Душу жодним фільтром не прикрасиш

На знімках Віра позує у легкій сорочці, джинсах та стильних прикрасах. Зірка зізнається, жодних фільтрів не використовує.

"Давно не чулися, сподіваюся ви за мною сумували", — говорить співачка.

Артистка виступає за природню красу і не боїться власного віку.

"Коли мені виповнилося 40, припинила користуватися прикрашаючими фільтрами у соцмережах. Минув час, я звикла і все більше це подобається. Я у нас кажуть: "що маємо, то маємо". Тим більше, що душу жодним фільтром не прикрасиш", — говорить Віра.

 

Співачка Віра Брежнєва. Фото: instagram.com/ververa/

 

Співачка Віра Брежнєва. Фото: instagram.com/ververa/

Раніше співачка Віра Брежнєва змінила псевдонім на VERA. Під ним артистка випустила першу сольну композицію "Такi ми люди".

Нагадаємо, співачка Лайма Вайкуле, яка засудила в своїх інтерв'ю російську агресію, від слів перейшла до діла. Артистка взялася за організацію благодійного концерту на користь України. Серед заявлених зірок співачка Віра Брежнєва.

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