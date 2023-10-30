Выше мамы — Санта Димопулос показала 15-летнего сына от Джеджулы
Санта Димопулос поздравила своего сына от телеведущего Андрея Джеджулы – Даниэля – с 15-летием. Она показала фото с парнем, который уже выше ее.
Приветствие опубликовала в своем Instagram.
Гордятся сыном
Певица Санта Димопулос воспитывает двоих детей: 15-летнего сына Даниэля и 4-летнюю дочь Софию. С отцом мальчика Андреем Джеджулой она была в отношениях с 2006 по 2010 год.
Санта показала фотографии с сыном, за последнее время очень подросшим и возмужавшим.
Певица показала фотографии из путешествий, архивные фото с детства Даниэля, а также новые снимки, на которых мальчик выше мамы. Звезда трогательно поздравила сына с днем рождения.
"С днем рождения, мой лучший человек. Ты так быстро растешь. Всего тебе лучшего! Помни, что ты сильный, уникальный человек с прекрасной душой и добрым сердцем! И я всегда рядом с тобой", – написала Санта в посте.
В сторис она показала, как они праздновали день рождения Даниэля. Семья отправилась на картинг, где именинник занял первое место. Дома его ждали шарики и подарки.
Андрей Джеджула тоже поздравил сына с Днем рождения в посте в Instagram и вспомнил трогательные моменты с детства Даниэля.
"Я первым увидел тебя и помню, как перехватило дыхание, потому что я не понимал, что происходит, когда не услышал твоего крика первые несколько секунд, за которые у меня жизнь перед глазами промелькнула. А потом твое первое дыхание и твой первый крик младенца и чувство облегчения и мои слезы радости отца, которые сдержать было невозможно! ", – написал телеведущий.
Он также признался, что парень не просто его сын, а самый близкий друг, с которыми он может поделиться секретами. Также он отметил, что Даниэль очень умный. Он пожелал ему всего самого лучшего и выразил надежду, что они скоро увидятся, ведь Санта Димопулос с детьми живет в основном за рубежом. В настоящее время они находятся в Дубае.
Напомним, Санта Димопулос раскрыла секрет своей стройной фигуры.
Также мы писали, что Санта Димопулос сменила имя.
Читайте Новини.LIVE!