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Вищий за маму — Санта Дімопулос показала 15-річного сина від Джеджули

30 жовтня 2023 11:58
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Вищий за маму — Санта Дімопулос показала 15-річного сина від Джеджули
Санта Дімопулос з сином. Фото: instagram.com/santadimopulos
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Санта Дімопулос привітала свого сина від телеведучого Андрія Джеджули — Даніеля — з 15-річчям. Вона показала фото з хлопцем, який вже вищий за неї. 

Привітання опублікувала у своєму Instagram.

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Співачка Санта Дімопулос виховує двох дітей: 15-річного сина Даніеля і 4-річну доньку Софію. З батьком хлопця Андрієм Джеджулою вона була у стосунках з 2006 до 2010 року. 

Санта показала фотографії з сином, який за останній час дуже виріс і змужнів.

Співачка показала  світлини з подорожей, архівні фото з дитинства Даніеля, а також нові знімки, на яких хлопчик вищий за маму. Зірка зворушливо привітала сина з днем народження. 

 

"З днем народження, моя найкраща людина. Ти так швидко ростеш. Всього тобі найкращого! Пам'ятай, що ти сильна, унікальна людина з прекрасною душею і добрим серцем! І я завжди поруч з тобою", — написала Санта у дописі. 

У сторіс вона показала, як вони святкували день народження Даніеля. Родина вирушила на картинг, де іменинник посів перше місце. Дома на нього чекали кульки і подарунки. 

 

Скриншот зі сторіс santadimopulos
Скриншот зі сторіс santadimopulos

Андрій Джеджула теж привітав сина з Днем народження у дописі в Instagram і згадав зворушливі моменти з дитинства Даніеля. 

 

"Я першим побачив тебе і памʼятаю, як втамував подих, не розуміючи, що відбувається, коли не почув твого крику перші декілька секунд, за які у мене життя перед очима промайнуло, а потім твій перший подих і твій перший крик немовляти і відчуття полегшення і свої сльози радості батька, які стримати було неможливо! Щастя можна зважити це 3650 г щастя, воно має і вимір в сантиметрах 53 см майбутнього велетня і все це о 10:20 29 жовтня 2008 Бог подарував мені тебе!" — написав телеведучий. 

Він також зізнався, що хлопець не просто його син, а найближчий друг, з якими він може поділитися секретами. Також він зазначив, що Даніель дуже розумний хлопець. Він побажав йому всього найкращого і висловив надію, що вони скоро побачаться, адже Санта Дімопулос з дітьми наразі мешкає переважно за кордоном. Наразі вони знаходяться у Дубаї. 

 

Нагадаємо, Санта Дімопулос розкрила секрет своєї стрункої фігури. 

Також ми писали, що Санта Дімопулос змінила ім'я. 

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