Вищий за маму — Санта Дімопулос показала 15-річного сина від Джеджули

Санта Дімопулос з сином. Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Дімопулос привітала свого сина від телеведучого Андрія Джеджули — Даніеля — з 15-річчям. Вона показала фото з хлопцем, який вже вищий за неї.

Привітання опублікувала у своєму Instagram.

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Співачка Санта Дімопулос виховує двох дітей: 15-річного сина Даніеля і 4-річну доньку Софію. З батьком хлопця Андрієм Джеджулою вона була у стосунках з 2006 до 2010 року.

Санта показала фотографії з сином, який за останній час дуже виріс і змужнів.

Співачка показала світлини з подорожей, архівні фото з дитинства Даніеля, а також нові знімки, на яких хлопчик вищий за маму. Зірка зворушливо привітала сина з днем народження.

"З днем народження, моя найкраща людина. Ти так швидко ростеш. Всього тобі найкращого! Пам'ятай, що ти сильна, унікальна людина з прекрасною душею і добрим серцем! І я завжди поруч з тобою", — написала Санта у дописі.

У сторіс вона показала, як вони святкували день народження Даніеля. Родина вирушила на картинг, де іменинник посів перше місце. Дома на нього чекали кульки і подарунки.

Скриншот зі сторіс santadimopulos

Скриншот зі сторіс santadimopulos

Андрій Джеджула теж привітав сина з Днем народження у дописі в Instagram і згадав зворушливі моменти з дитинства Даніеля.

"Я першим побачив тебе і памʼятаю, як втамував подих, не розуміючи, що відбувається, коли не почув твого крику перші декілька секунд, за які у мене життя перед очима промайнуло, а потім твій перший подих і твій перший крик немовляти і відчуття полегшення і свої сльози радості батька, які стримати було неможливо! Щастя можна зважити — це 3650 г щастя, воно має і вимір в сантиметрах — 53 см майбутнього велетня і все це о 10:20 29 жовтня 2008 Бог подарував мені тебе!" — написав телеведучий.

Він також зізнався, що хлопець не просто його син, а найближчий друг, з якими він може поділитися секретами. Також він зазначив, що Даніель дуже розумний хлопець. Він побажав йому всього найкращого і висловив надію, що вони скоро побачаться, адже Санта Дімопулос з дітьми наразі мешкає переважно за кордоном. Наразі вони знаходяться у Дубаї.

Нагадаємо, Санта Дімопулос розкрила секрет своєї стрункої фігури.

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