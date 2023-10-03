Санта Дімопулос змінила ім'я

Блогерка Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Cпівачка Санта Дімопулос зізналася, що в її житті відбулись важливі змінили. Зірка приїхала до України з ОАЕ, аби зробити важливу для неї справу.

Про це Санта розповіла у своєму Instagram.

Читайте також:

Санта поділилася, що нарешті офіційно змінила ім'я та по батькові. Раніше блогерка, за документами, була Хрисанті Янісівна Дімопулос. Тепер артистка відтепер офіційно Санта. Також артистка стала Ігорівною. Саме так звати її біологічного тата.

Блогерка Санта Дімопулос розповіла про важливі зміни. Фото: instagram.com/santadimopulos/

"Сльози щастя! Нарешті я — це я. Я вписала себе в рід батька (мій біологічний тато — Ігор). Я змінила повне ім'я на скорочене — своє, рідне", — прокоментувала співачка.

Санта вже отримала документ, який затверджує факт змінини імені. Санта навіть пожартувала: "Як там "Вікіпедія" змінюється?".

Знаменитість минулого місяця з родиною вирішила переїхати до Дубая. За словами ексспівачки, причин для цього багато. У Дубаї зірка обрала житло та навчальні заклади для дітей.

Нагадаємо, Санта Дімопулос показала, як у Ніцці відсвяткував випускний її син від Джеджули.

Раніше Санта Дімопулос похизувалася розкішним декольте на грецькому курорті.