Блогерка Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Ексучасниця гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос часто радує фоловерів фото у купальнику. Зірка не раз зазначала, що приділяє чималу часу тренуванням. Тепер блогерка розкрила свій особистий режим занять.

Про це колишня співачка написала в Instagram.

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36-річна поділилася, щоб підтримувати струнку фігуру, вона займається по годині на день.

"4 рази на тиждень функціональні тренування, 2 рази розтяжка, 1 раз біг чи довга прогулянка. Ще намагаюся хоча б 1 раз на тиждень танцювати. Тривалість — година", — говорить Дімопулос.

Санта Дімопулос розкрила секрет своєї стрункої фігури. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Санта Дімопулос розкрила секрет своєї стрункої фігури. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Санта Дімопулос розкрила секрет своєї стрункої фігури. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Також Санта сказала, чи вживає вона алкоголь.

"Зараз ні. З понеділка взяла для себе 3 місяці без алкоголю", — зазначила Санта.

Знаменитість показала свій щоденний раціон, який складається з корисного різноманіття страв.

Знаменитість минулого місяця з родиною вирішила переїхати до Дубая. За словами ексспівачки, причин для цього багато. У Дубаї зірка обрала житло та навчальні заклади для дітей.

Нагадаємо, Санта Дімопулос показала, як у Ніцці відсвяткував випускний її син від Джеджули.

Раніше Санта Дімопулос похизувалася розкішним декольте на грецькому курорті.