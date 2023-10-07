Санта Дімопулос розкрила секрет своєї стрункої фігури
Ексучасниця гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос часто радує фоловерів фото у купальнику. Зірка не раз зазначала, що приділяє чималу часу тренуванням. Тепер блогерка розкрила свій особистий режим занять.
Про це колишня співачка написала в Instagram.
Спортивний режим Санти Дімопулос
36-річна поділилася, щоб підтримувати струнку фігуру, вона займається по годині на день.
"4 рази на тиждень функціональні тренування, 2 рази розтяжка, 1 раз біг чи довга прогулянка. Ще намагаюся хоча б 1 раз на тиждень танцювати. Тривалість — година", — говорить Дімопулос.
Також Санта сказала, чи вживає вона алкоголь.
"Зараз ні. З понеділка взяла для себе 3 місяці без алкоголю", — зазначила Санта.
Знаменитість показала свій щоденний раціон, який складається з корисного різноманіття страв.
Знаменитість минулого місяця з родиною вирішила переїхати до Дубая. За словами ексспівачки, причин для цього багато. У Дубаї зірка обрала житло та навчальні заклади для дітей.
Нагадаємо, Санта Дімопулос показала, як у Ніцці відсвяткував випускний її син від Джеджули.
Раніше Санта Дімопулос похизувалася розкішним декольте на грецькому курорті.