Лікарі прокоментували стан Мадонни за день до її екстреної госпіталізації

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

На днях певица Мадонна попала в больницу после того, как ее обнаружили без сознания дома. Причина ее состояния неизвестна, но некоторые врачи принялись проанализировать внешний вид артистки за несколько дней до того, как она была госпитализирована.

Об этом пишет Daily Mail.

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Не похожа на себя

По мнению Стюарта Фишера, имеющего большой практический опыт врача, Мадонна в последние дни выглядела истощенной и худой. Ее лицо было бледным, что тоже указывает на плохое самочувствие.

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

С ним соглашается и доктор Томас Мур из Канзаса, специализирующийся на инфекционных болезнях.

"Напряженные репетиции и стресс — это всегда риск для иммунитета и нежелательных болезней. Поэтому для врача важно на это обращать внимание, даже если это звезда, она все равно рискует. Мадонна на этих фото не похожа на себя. Она очень похудела и имеет не здоровый вид. Она перфекционистка, мне кажется, если она даже чувствовала себя плохо, то все равно заставляла себя не останавливать репетиции", — убежден Томас Мур.

Врач Фишер поделился мыслью, что певица имела сепсис, а это значит, что ее ждет долгое лечение.

Мадонна за день до госпитализации Фото: JF/Splash news.com

"Даже, если вне больницы ты звезда, все равно внутри, ты как все, с такими же органами", — убежден врач.

Напомним, певицу Мадонну выписали из больницы и отвезли в апартаменты в Нью-Йорке. Там он будет находиться до полного восстановления.

Ранее звезда 1990 года, лидер группы "Yurcash" Юрко Юрченко, попал в больницу. Во время благотворительного концерта у артиста пропал слух.