Лікарі прокоментували стан Мадонни за день до її екстреної госпіталізації

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Днями співачка Мадонна потрапила до лікарні після того, як її знайшли непритомною вдома. Причина її стану невідомо, але деякі лікарі взялися проаналізувати вигляд артистки за кілька днів до того, як вона була госпіталізована.

Про це пише Daily Mail.

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Не схожа на себе

На думку Стюарта Фішера, який має великий практичний досвід лікаря, Мадонна останніми днями виглядала виснаженою та худою. Її обличчя було бліде, що теж вказує на виснаження.

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

З ним погоджується і доктор Томас Мур з Канзасу, який спеціалізуються на інфекційних хворобах.

"Напружені репетиції та стрес — це завжди ризик для імунітету та небажаних хвороб. Тому для лікаря важливо на це звертати увагу, навіть, якщо це зірка, вона все одно ризикує. Мадонна на цих фото не схожа на себе. Вона дуже схудла і не має здоровий вигляд. Вона перфекціоністка, мені здається, якщо вона навіть почувалася погано, то все одно змушувала себе не зупиняти репетиції", — переконаний Томас Мур.

Лікар Фішер поділися думкою, що співачка мала сепсис, а це значить, що на неї чекає тривале лікування.

Мадонна за день до госпіталізації. Фото: JF/Splash news.com

"Навіть, якщо поза лікарнею ти зірка, все одно в середині, ти як всі, з такими ж органами", — переконаний лікар.

Нагадаємо, співачку Мадонну виписали з лікарні та відвезли до апартаментів у Нью-Йорку. Там вона перебуватиме до повного відновлення.

Раніше зірка 1990 років, лідер гурту "Yurcash" Юрко Юрченко, потрапив до лікарні. Під час благодійного концерту у артиста зник слух.