Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Виснажена та худа: лікарі прокоментували стан Мадонни за день до її екстренної госпіталізації arrow

Виснажена та худа: лікарі прокоментували стан Мадонни за день до її екстренної госпіталізації

1 липня 2023 14:01
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Лікарі прокоментували стан Мадонни за день до її екстреної госпіталізації
Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Днями співачка Мадонна потрапила до лікарні після того, як її знайшли непритомною вдома. Причина її стану невідомо, але деякі лікарі взялися проаналізувати вигляд артистки за кілька днів до того, як вона була госпіталізована.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Не схожа на себе

На думку Стюарта Фішера, який має великий практичний досвід лікаря, Мадонна останніми днями виглядала виснаженою та худою. Її обличчя було бліде, що теж вказує на виснаження.

 

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

З ним погоджується і доктор Томас Мур з Канзасу, який спеціалізуються на інфекційних хворобах.

"Напружені репетиції та стрес — це завжди ризик для імунітету та небажаних хвороб. Тому для лікаря важливо на це звертати увагу, навіть, якщо це зірка, вона все одно ризикує. Мадонна на цих фото не схожа на себе. Вона дуже схудла і не має здоровий вигляд. Вона перфекціоністка, мені здається, якщо вона навіть почувалася погано, то все одно змушувала себе не зупиняти репетиції", — переконаний Томас Мур.

Лікар Фішер поділися думкою, що співачка мала сепсис, а це значить, що на неї чекає тривале лікування.

 

Мадонна за день до госпіталізації. Фото: JF/Splash news.com

"Навіть, якщо поза лікарнею ти зірка, все одно в середині, ти як всі, з такими ж органами", — переконаний лікар.

Нагадаємо, співачку Мадонну виписали з лікарні та відвезли до апартаментів у Нью-Йорку. Там вона перебуватиме до повного відновлення. 

Раніше зірка 1990 років, лідер гурту "Yurcash" Юрко Юрченко, потрапив до лікарні. Під час благодійного концерту у артиста зник слух.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Нові комунальні тарифи, ціни на бензин, пенсії і штрафи: що чекає на українців з 1 липня

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз