Лікування може тривати місяці: друзі Мадонни розповіли про стан співачки

Співачка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна кілька днів тому була знайдена без свідомості у своїй квартирі в Нью-Йорку. Хоча деталі стану здоров'я артистки тримаються у таємниці, друзі зірки переконані, її лікування може затягнутися.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Довгий шлях до одужання

Менеджер артистки після цієї новини скликав у Zoom команду артистки, адже ситуація була дуже непередбачувана. За інформацією західних ЗМІ, "рідні зірки готувалися до найгіршого". На щастя артистку виписали з лікарні, але запланований тур, за чутками, доведеться перенести.

Друзі співачки переконані, її стан погіршився через сепсис, спровокований інфекцією. Зараз вона почувається краще, але попереду тижні, або навіть місяців лікування.

"На деякий час все було дійсно дуже погано, але, лікарі дізналися причину і розпочали лікування", — розповіло джерело близьке до артистки.

Рідні зірки говорять, що вона останнім часом багато працювала на турне, яке присвячене 40-річчю її музичної діяльності. До речі, команда Мадонни давно була занепокоєна її станом здоров'я, адже артистка останні три тижні почувалася зле постійно збивала високу температуру.

До речі, співачка хоче на свої концерти в рамках турне залучити своїх дітей: Лурдес, Рокко, Девіда, Мерсі та 10-річних двійнят Стеллу та Естер. Концерти відбудуться з липня 2023 по січень 2024 року.

Нагадаємо, співачку Мадонну виписали з лікарні та відвезли до апартаментів у Нью-Йорку. Там вона перебуватиме до повного відновлення.

Нагадаємо, один із родичів Мадонни розповів британському таблоїду, що сім’я титулованої співачки не очікувала такого перебігу подій і готувалася до гіршого.