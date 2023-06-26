Виталию Козловскому в ВСУ сбрили бороду: видео
В этом месяце певец Виталий Козловский удивил многих своих поклонников и коллег по шоу-бизнесу: 38-летний артист пошел в ВСУ. Сейчас он проходит обучение на одном из полигонов и активно публикует фото и видео. Козловский попрощался со своей бородой, которая долгое время была составляющей его звездного имиджа.
Соответствующее видео появилось в соцсетях Козловского.
Виталий без бороды
На видео звездный новобранец сидит среди деревьев, а его побратим бреет ему бороду. Все это защитники снимали на камеру и комментировали процесс. На что певец лаконично отреагировал: "Сегодня ты Виталия Козловского уничтожил".
Козловский много лет носил бороду, она являлась составной частью его звездного имиджа. Брить ее Виталий решил не просто так.
"У боевой подготовки свои правила и порядки, которые необходимо соблюдать", — подписал видео Козловский.
Впрочем, многие подписчики не поняли, зачем Виталий это сделал. В ВСУ нашу страну защищают тысячи мужчин, которые не бреют бороду. Тем более побратим Козловского, бривший певца, сам с бородой.
- Не понимаю, чего вас побрили? У нас же 90% с бородами в армии, больше вашей.
- А сам парикмахер бороду тоже себе сбрил, раз такие правила?
- Нах *** ты побрился? Ну это же п***ец... Была шикарная внешность.
Напомним, ранее мы писали, что мобилизованный Козловский показал окопы на полигоне и как проходит обучение в ВСУ. Также мы рассказывали, могут ли призвать мужчину, который ухаживает за больным родственником.