Віталію Козловському в ЗСУ збрили бороду: відео

Співак Віталій Козловський у військкоматі. Фото: Instagram/vkozlovsky_music

Цього місяця співак Віталій Козловський здивував багатьох своїх шанувальників та колег по шоу-бізнесу: 38-річний артист пішов до ЗСУ. Зараз він проходить навчання на одному з полігонів та активно публікує фото та відео звідти. Козловський попрощався зі своєю бородою, яка довгий час була складовою його зіркового іміджу.

Відповідне відео з’явилось у соцмережах Козловського.

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Віталій без бороди

На відео зірковий новобранець сидить серед дерев, а його побратим голить йому бороду. Все це захисники фільмували на камеру та коментували процес. На що співак лаконічно відреагував: "Сьогодні ти Віталія Козловського знищив".

Козловський багато років носив бороду, вона була складовою його зіркового іміджу. Поголити її Віталій вирішив не просто так.

"У бойової підготовки свої правила та порядки, яких необхідно дотримуватись", — підписав відео Козловський.

Втім, багато хто з підписників не зрозуміли, навіщо Віталій це зробив. У ЗСУ нашу країну боронять тисячі чоловіків, які не голять бороду. Тим паче побратим Козловського, який голив співака, сам з бородою.

Не розумію, чого вас поголили? У нас же 90% з бородами в армії, більше за вашу.

А сам перукар бороду теж собі збрив, раз такі правила?

Нах*** ти поголився? Ну це ж п***ець... Була шикарна зовнішність.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мобілізований Козловський показав окопи на полігоні та як відбувається навчання в ЗСУ. Також ми розповідали, чи можуть призвати чоловіка, який доглядає хворого родича.