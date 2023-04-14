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Выезд за границу после скандала со Щегелем: Ткаченко объяснил, какие документы нужно предоставлять

14 апреля 2023 11:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Выезд за границу после скандала со Щегелем: Ткаченко объяснил, какие документы нужно предоставлять
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Фото: УНИАН
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Мужчины-артисты для выезда за границу должны предоставить документы о целях вояжа и справке о взятии на военный учет. Минкульт наладил сотрудничество с пограничниками для контроля за пересечением границы артистами.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал в интервью изданию "Лига".

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Документы для мужчин-артистов

По словам Ткаченко, сейчас, после скандала со стендапером Андреем Щегелем, от мужчин-артистов, желающих уехать за пределы Украины, требуется документальное подтверждение цели своего выезда.

"Мы просим от всех, кто собирается выезжать, пакет документов, свидетельствующий о том, что действительно есть контракты, которые будут собираться средства, или Украина будет достойно представлена на событиях", — заявил министр, добавив, что необходима также справка о взятии. на военный учет.

Сотрудничество с ГНСУ

Также глава Минкульта отметил, что его ведомство сейчас наладило сотрудничество с пограничной службой.

МКИП и ГНСУ обмениваются информацией о том, кто выехал за пределы Украины и вернулся, чтобы сразу реагировать на "вероятное недостойное поведение".

Напомним, что украинский стендапер Андрей Щегель в интервью Роману Скрипину заявил, что сбежал из Украины, чтобы его не мобилизовали. На вопрос, как ему удалось это сделать, он ответил: "так я же артист". Также он заявил, что выбор ребят, которые пошли защищать в Украину — погибнуть.

После этого вышло еще одно видео, в котором стендапер назвал украинцев "крысами". Он добавил, что его начали критиковать, ведь люди завидуют тому, что Щегель смог уехать за границу, а они не могут.

После скандала вокруг артиста украинский Минкульт заявил, что пересмотрит условия для выезда мужчин-артистов за границу.

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