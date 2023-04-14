Виїзд за кордон після скандалу із Щегелем: Ткаченко пояснив, які документи потрібно надавати

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Фото: УНІАН

Чоловіки-артисти для виїзду за кордон мають надати документи про мету вояжу та довідку про взяття на військовий облік. Мінкульт налагодив співпрацю із прикордонниками для контролю за перетином кордону митцями.

Про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко розповів у інтерв’ю виданню "Ліга".

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Документи для чоловіків-артистів

За словами Ткаченка, зараз, після скандалу із стендапером Андрієм Щегелем, від чоловіків-артистів, які хочуть виїхати за межі України, вимагається документальне підтвердження мети свого виїзду.

"Ми просимо від усіх, хто збирається виїжджати, пакет документів, який би свідчив про те, що дійсно є контракти, що збиратимуться кошти або Україна буде достойно представлена на подіях", — заявив міністр, додавши, що необхідною також є довідка про взяття на військовий облік.

Співпраця із ДПСУ

Також очільник Мінкульту наголосив, що його відомство зараз налагодило співпрацю із прикордонною службою.

МКІП та ДПСУ обмінюються інформацією про те, хто виїхав за межі України і повернувся, аби відразу реагувати на "ймовірну негідну поведінку".

Нагадаємо, що український стендапер Андрій Щегель в інтервʼю Роману Скрипіну заявив, що втік з України, щоб його не мобілізували. На питання, як йому вдалося це зробити, він відповів: "Так я ж артист". Також він заявив, що вибір хлопців, які пішли захищати в Україну — гинути.

Після цього вийшло ще одне відео, у якому стендапер назвав українців "щурами". Він додав, що його почали критикувати, адже люди заздрять тому, що Щегель зміг виїхати за кордон, а вони не можуть.

Після скандалу навколо артиста український Мінкульт заявив, що перегляне умови для виїзду чоловіків-артистів за кордон.