Украли украинское: пропутинский Лепс и Чичерина выпустили пропагандистский клип

Российский певец Григорий Лепс. Фото: РосСМИ

В России презентовали очередную пропагандистскую песню "Русские маяки" и клип на нее. На этот раз песню, которая направлена на мотивацию оккупантов, записали путинисты Григорий Лепс, Юлия Чичерина и Влад Маленко.

Видео опубликовали на YouTube.

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Лепс, Чичерина и Маленко в пропагандистском треке поют о якобы гордости России. Цель песни – вдохновить больше россиян идти на смерть, то есть на войну с Украиной.

Упоминают писателей, художников, ученых, певцов, военных, а также разные города. Однако, как и положено в России, без воровства не обошлось.

Среди писателей Лепс назвал Николая Гоголя, который родился в Украине и писал о ней в своих произведениях.

Скриншот из клипа

Также путинист запел об ученом Владимире Вернадском, который хоть и родился в Санкт-Петербурге, но посвятил жизнь возрождению украинской культуры. Он был основателем Национальной библиотеки Украинского государства в Киеве, членом Научного общества Шевченка, требовал признания отдельного украинского народа.

Скриншот из клипа

Среди российских городов упомянули оккупированный украинский Донецк. Кстати, назвали там и чеченскую столицу Грозный, которая тоже, можно сказать, оккупирована самопровозглашенной властью, подчиняющейся России. В тексте говорится, что Донецк наравне с другими городами и оккупированными регионами "сделали выбор. И этот выбор – Бог". Так они, по-видимому, называют своего руководителя Владимира Путина.

Скриншот из клипа

Песню пропагандисты выпустили ко дню так называемого "присоединения новых регионов" — временно оккупированных территорий Украины, которые РФ пока называет своими.

Сам клип сделан в советском стиле. Россияне поют на фоне вырезок из газет, марок и книг, а также на красном фоне, как водилось в СССР!

Напомним, предательница Ани Лорак отпраздновала день рождения в компании путинистов.

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