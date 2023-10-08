Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Украли украинское: пропутинский Лепс и Чичерина выпустили пропагандистский клип arrow

Украли украинское: пропутинский Лепс и Чичерина выпустили пропагандистский клип

8 октября 2023 15:52
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Украли украинское: пропутинский Лепс и Чичерина выпустили пропагандистский клип
Российский певец Григорий Лепс. Фото: РосСМИ
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

В России презентовали очередную пропагандистскую песню "Русские маяки" и клип на нее. На этот раз песню, которая направлена на мотивацию оккупантов, записали путинисты Григорий Лепс, Юлия Чичерина и Влад Маленко.

Видео опубликовали на YouTube.

Читайте также:

Присвоили выдающихся людей и город

Лепс, Чичерина и Маленко в пропагандистском треке поют о якобы гордости России. Цель песни – вдохновить больше россиян идти на смерть, то есть на войну с Украиной.

Упоминают писателей, художников, ученых, певцов, военных, а также разные города. Однако, как и положено в России, без воровства не обошлось.

 

Среди писателей Лепс назвал Николая Гоголя, который родился в Украине и писал о ней в своих произведениях.

 

Скриншот из клипа

Также путинист запел об ученом Владимире Вернадском, который хоть и родился в Санкт-Петербурге, но посвятил жизнь возрождению украинской культуры. Он был основателем Национальной библиотеки Украинского государства в Киеве, членом Научного общества Шевченка, требовал признания отдельного украинского народа.

 

Скриншот из клипа

Среди российских городов упомянули оккупированный украинский Донецк. Кстати, назвали там и чеченскую столицу Грозный, которая тоже, можно сказать, оккупирована самопровозглашенной властью, подчиняющейся России. В тексте говорится, что Донецк наравне с другими городами и оккупированными регионами "сделали выбор. И этот выбор – Бог". Так они, по-видимому, называют своего руководителя Владимира Путина.

 

Скриншот из клипа

Песню пропагандисты выпустили ко дню так называемого "присоединения новых регионов" — временно оккупированных территорий Украины, которые РФ пока называет своими.

Сам клип сделан в советском стиле. Россияне поют на фоне вырезок из газет, марок и книг, а также на красном фоне, как водилось в СССР!

Напомним, предательница Ани Лорак отпраздновала день рождения в компании путинистов.

Также мы писали, что пропутинский фронтмен группы "Звери" ездил в Крым за другим паспортом.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз