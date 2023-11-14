Укусила черепаха - Анна Тринчер поделилась неурядицами во время отдыха в Занзибаре

Анна Тринчер на Занзибаре. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тричнер с подругами отправилась на отдых на Занзибар, однако во время поездки она постоянно сталкивается с неурядицами.

О чем рассказывает в своем Instagram.

Читайте также:

Вокруг антисанитария

Певица Анна Тринчер активно делится в сторис своим отдыхом на Занзибаре в Африке. Сначала она рассказывала, что дорога была очень длинной: только полет в самолете из Молдовы занял 10 часов.

Но теперь компанию девушек постигли и другие проблемы. По дороге на "черепашье озеро" Аня была в шоке от состояния дорог и антисанитарии острова.

Скриншот со сторис instagram.com/annatrincher_official

Скриншот со сторис instagram.com/annatrincher_official

"Мне интересно углубиться в историю и понять, почему страна с такой красивой природой и действительно талантливым народом настолько бедна и плохо живет", — написала Тринчер в сторис.

Скриншот со сторис instagram.com/annatrincher_official

На черепашьем острове с девушками также произошло происшествие: подружку Ани укусила черепаха. Хотя местные работники уверяли их, что черепахи не кусаются.

Скриншот со сторис instagram.com/annatrincher_official

Скриншот со сторис instagram.com/annatrincher_official

При всем этом певица наслаждается невероятными видами, океаном и временем для себя.

Напомним, Оля Полякова эмоционально ответила на обвинения Анны Тринчер.

Также мы писали, что замужем Анна Тринчер превратилась в официантку и целовалась с другим.