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Вкусила черепаха — Анна Трінчер поділилася негараздами під час відпочинку на Занзібарі

14 листопада 2023 17:03
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Вкусила черепаха — Анна Трінчер поділилася негараздами під час відпочинку у Занзібарі
Анна Трінчер на Занзібарі. Фото: instagram.com/annatrincher_official
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Анна Трічнер з подругами вирушила на відпочинок на Занзібар, проте протягом поїздки вона постійно стикається з негараздами.

Про що розповідає у своєму Instagram.

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Кругом антисанітарія 

Співачка Анна Трінчер активно ділиться у сторіс своїм відпочинком на Занзібарі, що у Африці. Спочатку вона розповідала, що дорога була дуже довгою: лише політ у літаку з Молдови зайняв 10 годин. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @annatrincher_official

Та тепер компанію дівчат спіткали й інші негаразди. По дорозі на "черепашине озеро" Аня була в шоці від стану доріг і антисанітарії острова. 

 

Анна Трінчер
Скриншот зі сторіс instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер
Скриншот зі сторіс instagram.com/annatrincher_official

"Мені цікаво заглибитися в історію і зрозуміти, чому країна з такою красивою природою і дійсно талановитим народом настільки бідна і погано живе", — написала Трінчер у сторіс.

 

Анна Трінчер
Скриншот зі сторіс instagram.com/annatrincher_official

На черепашиному острові з дівчатами також трапилася пригода: подружку Ані вкусила черепаха. Хоча місцеві працівники запевняли їх, що черепахи не кусаються.

 

Анна Трінчер
Скриншот зі сторіс instagram.com/annatrincher_official
Анна Трінчер
Скриншот зі сторіс instagram.com/annatrincher_official

Попри все це співачка насолоджується неймовірними видами, океаном і часом для себе. 

Нагадаємо, Оля Полякова емоційно відповіла на звинувачення Анни Трінчер. 

Також ми писали, що заміжня Анна Трінчер перевтілилася в офіціантку і цілувалася з іншим.

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