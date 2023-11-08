Анна Трінчер і DEMCHUK на зйомках кліпу. Фото: менеджмент дуету

Співачка Анна Трінчер та виконавець DEMCHUK показали справжню пристрасть у новому кліпі на пісню "Цілуй", яка вже стала популярною серед прихильників.

Прем'єра відео відбулася на YouTube.

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Нещодавно співачка Анна Трінчер та головний романтик країни DEMCHUK випустили спільну роботу "Цілуй", яка отримала тисячі шалених відгуків на такий палкий дует. Сьогодні ж співаки презентують кліп на пісню, який підсилює історію кохання та значущість поцілунку закоханих пар.

"Наша відеоробота тільки доводить те, що кохання неможливе без перших секунд пристрасті та флірту. "Цілуй" — про те саме бажання, яке знаходиться всередині кожної людини, але відкривається тільки при зустрічі того самого, справжнього кохання", – прокоментувала Трінчер.

Сюжет кліпу розгортається у ресторані, де між головними героями раптово виникає особлива хімія. Анна Трінчер перевтілилася у спокусливу офіціантку, а загадковим незнайомцем виступив артист DEMCHUK. Вдвох вони, немов зачаровані, потрапляють в іншу реальність, де крім них не існує нікого навколо.

Анна Трінчер і DEMCHUK на зйомках кліпу. Фото: менеджмент дуету

Лише за першу годину кліп зібрав більше 10 тисяч переглядів. Прихильники вподобали роботу, проте переживають за стосунки Ані з її чоловіком блогером Олександром Волошиним. Адже пристрасть між нею і Демчуком має дуже реальний вигляд.

Зйомки кліпу проходили у закритому ресторані всю ніч, з пізнього вечора до завершення комендантської години. Режисером відео став Антон Пожидаєв.

Анна Трінчер на зйомках кліпу. Фото: менеджмент дуету

Нагадаємо, Анна Трінчер засвітила оголені сідниці у відвертій фотосесії.

Також ми писали, що на тлі чуток про розлучення Трінчер презентувала романтичний дует з молодим співаком.