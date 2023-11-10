Оля Полякова поставила на місце Анну Трінчер, яка звинуватила її у фотошопі

Українська співачка Оля Полякова з Анною Трінчер на прем'єрі мультфільму "Мавка. Лісова пісня". Фото: Viva!

Одна з найяскравіших зірок українського шоу-бізнесу, співачка і акторка Оля Полякова негативно висловилася в бік молодої артистки і блогерки Анни Трінчер. Зокрема, відома виконавиця заявила, що їй дуже не подобається Анна через те, що вона каже неправду.

Про те, чому Олі Поляковій не подобається Анна Трінчер, вона розповіла під час одного з випусків програми "Дорослі дівчата" в YouTube.

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Відома українська співачка зазначила, що їй дуже не подобається молода артистка Анна Трінчер. Зокрема, Оля Полякова стверджує, що співачка нібито говорить неправду стосовно того, що вона не користується фільтрами в Instagram.

Також українська артистка згадала, як вона колись з Анею Трінчер співала спільну пісню. Оля розповіла, як одного разу, коли вони разом прийшли на радіостанцію, молода артистка почала казати їй компліменти і цікавитися, навіщо вона використовує фільтр в Instagram, якщо вона і так гарна.

Українська співачка Анна Трінчер з Олею Поляковою на радіостанції "Наше радіо". Фото: скриншот зі Stories Анни Трінчер

"Мені дуже не подобається Аня Трінчер. "Я не використовую масок, я така вся натуральна". Тобі 21 рік, натуральна ти, я народити тебе могла, Аня Трінчер. І це ще було б не рано! Це дуже було смішно, коли ми разом співали пісню "Шлях до перемоги", і ми прийшли на якесь радіо, і вона в своєму Instagram така: "Ой, Оля, боже, ти така красива без фільтра, а навіщо ти його використовуєш?"" — зазначила Оля Полякова.

Співачка Оля Полякова в програмі "Дорослі дівчата". Фото: скриншот з YouTube

Маша Єфросиніна заявила, що її подружка має гарний вигляд, а Оля, водночас, сказала, що хоче подивитися, якою через 22 роки буде Анна Трінчер.

"Ну гарний маю вигляд, і що? Побачимо, який Аня Трінчер матиме вигляд через 22 рочки", — підсумувала цю ситуацію відома українська виконавиця Оля Полякова.

Як Анна Трінчер пережила булінг у дитинстві

Не так давно українська артистка згадала своє дитинство і розповіла про булінг. Зокрема, Анна Трінчер розповіла, як її кинув батько, який навіть не привітав її з весіллям.

"Переживати булінг у школі, дозволяти буквально усім порушувати свої кордони, не бути сміливою, не проявлятися. Я — гидке каченя. Бути кинутою батьком і не розуміти, що, бл*ть, зі мною не так. Або чому у неї є батько, який за руцю її переводить через дорогу, а мій навіть з весіллям не привітав, хоча б смскою", — розповіла Анна Трінчер.

Співачка Анна Трінчер у дитячі роки. Фото: скриншот зі Stories Анни Трінчер

Артистка Анна Трінчер у дитинстві. Фото: скриншот зі Stories Анни Трінчер

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Оля Полякова розповіла, який найбільший гонорар вона отримувала.

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