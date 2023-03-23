Власти Гонконга запретили прокат хоррора о Винни-Пухе: при чем здесь Си Цзиньпин

Лидер Китая Си Цзиньпин и персонаж фильма "Винни-Пух: Кровь и мед"

В Гонконге (особый административный район Китая) отменили прокат британского фильма ужасов "Винни-Пух: Кровь и мед" всего за два дня до премьеры. Поговаривают, на это повлияло сходство главного героя с известным политиком.

Об этом сообщает издание Variety.

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До пятницы, 24 марта, было забронировано 30 кинотеатров. К этому моменту прошел один сеанс с цензурой, а затем все остальные кинотеатры одновременно отменили весь прокат.

Секретарь культуры Гонконга заявил, что правительство не имеет к этому никакого отношения.

"Дистрибьютор в конце концов решил не показывать фильм. Это было их собственное решение", — сказал он.

Но местные критики сообщают, что настоящим объяснением отмены кинопроката является факт запрета персонажа Винни-Пуха в Китае из-за его схожести с лидером страны Си Цзиньпином.В 2018 году китайские органы власти не разрешили прокат диснеевского фильма "Кристофер Робин" с Юэном МакГрегором.

Гонконг является особым административным районом Китая со своей автономией и более свободными законами, однако в последние годы цензура все чаще похожа на китайскую.

В новом фильме кровожадные Винни-Пух и Пятачок решают отомстить своему хозяину за то, что тот променял их на учебу в колледже.

Напомним, ранее мы писали, что новый фильм о Человеке-муравье установил антирекорд Marvel. Также мы рассказывали, что кинокомпания Disney уволила директора Marvel по визуальным эффектам.