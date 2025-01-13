Рори Сайкс погиб в результате пожара в Калифорнии - подробности

Рори Сайкс с мамой. Фото: x.com/shelleysykes

Масштабный лесной пожар в Калифорнии унес жизнь звезды известного британского телешоу "Kiddy Kapers" Рори Сайкса. Огонь охватил дом семьи в Малибу.

Об этом мать актера Шелли Сайкс сообщила в Х.

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Рори Сайкс погиб в пожаре

32-летний Сайкс, страдавший детским церебральным параличом (ДЦП), погиб 8 января. Пожар добрался до его коттеджа в Малибу, где он жил вместе со своей мамой.

Как рассказала мать погибшего актера, она пыталась собственноручно потушить пламя из садового шланга, однако вода в системе отсутствовала. Женщина не могла сама вывести больного сына из дома из-за сломанной руки, поэтому звала на помощь, но было поздно.

"Он сказал: "Мама, оставь меня", а ни одна мать не может оставить своего ребенка. А у меня сломана рука, я не могла поднять его, не могла пошевелить", — рассказала Сайкс в интервью'ю австралийскому телеканалу "10 News First".

С огромной печалью вынужден сообщить о гибели моего прекрасного сына @Rorysykes от вчерашних пожаров в Малибу. Я’полностью разбито сердце. Британский рожденный австралиец, живущий в Америке, замечательный сын, подарок, родившийся в мой & его бабушкин день рождения 29 июля 92 года, Рори Каллум… pic.twitter.com/X77xyk83gx — Шелли Сайкс (@shelleysykes) 9 января 2025 года

Рори Сайкс родился с ДЦП и имел серьезные проблемы со зрением, однако это не помешало юноше принять участие в шоу Kiddy Kapers", а также активно помогать тем, кто страдает этой болезнью.

"Он прошел через много операций и терапий, чтобы восстановить зрение и научиться ходить. Несмотря на боль, он все еще с энтузиазмом путешествовал со мной по миру от Африки до Антарктиды", — рассказала о сыне Шейли.

Напомним, актриса Дженнифер Гарнер потеряла близкую подругу стихийного бедствия.

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