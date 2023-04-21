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Обладательница премии "Золотой глобус" Зендея стала лицом Louis Vuitton: фотосессия звезды

21 апреля 2023 17:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Обладательница премии "Золотой глобус" Зендея стала лицом Louis Vuitton: фотосессия звезды
Американская актриса и певица Зендея. Фото: Instagram/zendaya
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская актриса и певица Зендея стала новым послом французского дома моды Louis Vuitton. 26-летняя звезда приняла участие в стилизованной фотосессии и представила обновленные модели сумок Capucines.

Об этом сообщается в Instagram Louis Vuitton.

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Авторами фотографий стали фотографы Мерт и Маркус. Съемки проходили на Лазурном берегу во Франции.

"Я помню, как росла среди кампаний Louis Vuitton. Была одна, которую я любила с начала 2000-х годов, с Наоми Кэмпбелл, когда она позировала на сундуке. Я до сих пор вижу ее. Я вижу этот образ в своей голове и помню, как видела его в журналах в детстве", — прокомментировала сотрудничество с французским домом моды Зендея.

Сумка Capucines впервые появилась в 2013 году. Она изготовлена из цельной зернистой кожи Taurillon и отличается сдержанной элегантностью и универсальностью.

"Я предпочитаю, чтобы мои руки были свободными. Поэтому у меня есть небольшая сумка типа crossbody, которую я могу брать с собой повсюду. Если только в ней поместится мой телефон, блеск для губ и маленькая камера", — призналась Зендея о своих предпочтениях в выборе сумок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Post shared by Louis Vuitton (@louisvuitton)

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