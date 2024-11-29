Владимир Дантес прошел ВВК и признался, получил ли бронь

Владимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Певец Владимир Дантес о своем походе в территориальный центр комплектования (ТЦК) и прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). Артист признался, получил ли бронирование от мобилизации.

Об этом исполнитель рассказал в подкасте "СучЦукрМуз".

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Дантес о ТЦК и брони от мобилизации

Владимир Дантес рассказал, что уже успел дважды наведаться в военкомат. Впервые артист пришел в комиссариат в начале полномасштабной войны в 2022 году, а также после введения нового закона о мобилизации.

Как поделился Дантес, он обновил все необходимые данные и прошел ВВК. По его словам, больше он не хотел, чтобы публика думала, что за него кто решил этот вопрос, поэтому честно прошел все необходимые процедуры.

"Я был в военкомате летом 2022 года и был, когда вышел новый закон. Из-за того, что я ограниченно годен, мне нужно было пройти ВВК. Я прошел в военкомат, стал на учет, простоял восемь часов в очереди, прошел ВВК. Я проходил ВВК полтора месяца — ходил в областную больницу, городскую, везде был. Да, меня иногда где-то пропускали без очереди, это бонус", — рассказал артист.

Певец Владимир Дантес. Фото: скриншот

У исполнителя нет брони от мобилизации. Так как у части мужчин, у Дантеса был определенный страх идти в военкомат из-за истории о принудительном задержании. Однако, по словам певца, он не сталкивался с подобными ситуациями.

"Я стою на учете, я все сделал, у меня все документы есть. Брони, ничего такого не было. Конечно, мне не нравятся работники ТЦК, которые "упаковывают" людей, "ломают". Не все они такие, есть и нормальные. Страх это нормально. Я боялся идти в военкомат, я преодолел этот страх, два раза пошел и со мной все ок", — поделился певец.

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