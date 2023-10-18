Владимир Остапчук сделал своей жене дорогостоящий подарок

Екатерина Полтавская и Владимир Остапчук. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Молодая жена Владимира Остапчука похвасталась дорогостоящим подарком, который ей сделал любимый. Телеведущий подарил Кате новенький iPhone 15 Pro Max, стоимость которого варьируется от 66 тысяч до 112 тысяч гривен.

Подарок девушка показала в Instagram.

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Более двух недель намеков

Год назад, когда Владимир Остапчук только начинал отношения с на 16 лет младшей его женой, он уже дарил ей на тот момент новейший телефон iPhone 14 Pro Max.

С того момента, у пары, очевидно, сложилась традиция подарков. На 39-летие Остапчука жена подарила ему также новенький айфон iPhone 15. Тогда Владимиру было неловко, и он хотел отдать телефон Кате, однако, по всей видимости, она не взяла.

Скриншот со сторис в Instagram: vova_ostapchuk

Однако последние две недели она намекала на новый телефон и для себя. Когда девушка таки получила желанный iPhone, опубликовала его в сторис и пошутила:

Скриншот со сторис в Instagram: poka.tya

"На эту кампанию было потрачено более двух недель намеков", — написала Катя.

В сторис она также объяснила, чем ее не устраивал ее и так новый телефон и почему она хотела именно новейшую модель.

Скриншот со сторис в Instagram: poka.tya

"На 14 iPhone камера вообще очень неудачная. На 12 лучше даже. Если бы у меня был iPhone 12 или 13, то не хотела бы менять даже", — написала Полтавская.

Теперь у супругов одинаковые новейшие серебристые айфоны.

Напомним, Остапчук показал, как проводит время с супругой.

Также мы рассказывали, как Остапчук с молодой женой провели первую годовщину отношений.