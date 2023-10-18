Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Владимир Остапчук сделал своей жене дорогостоящий подарок arrow

Владимир Остапчук сделал своей жене дорогостоящий подарок

18 октября 2023 15:52
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Владимир Остапчук сделал своей жене дорогостоящий подарок
Екатерина Полтавская и Владимир Остапчук. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Молодая жена Владимира Остапчука похвасталась дорогостоящим подарком, который ей сделал любимый. Телеведущий подарил Кате новенький iPhone 15 Pro Max, стоимость которого варьируется от 66 тысяч до 112 тысяч гривен.

Подарок девушка показала в Instagram.

Читайте также:

Более двух недель намеков

Год назад, когда Владимир Остапчук только начинал отношения с на 16 лет младшей его женой, он уже дарил ей на тот момент новейший телефон iPhone 14 Pro Max.

С того момента, у пары, очевидно, сложилась традиция подарков. На 39-летие Остапчука жена подарила ему также новенький айфон iPhone 15. Тогда Владимиру было неловко, и он хотел отдать телефон Кате, однако, по всей видимости, она не взяла.

 

Остапчук сторис
Скриншот со сторис в Instagram: vova_ostapchuk

Однако последние две недели она намекала на новый телефон и для себя. Когда девушка таки получила желанный iPhone, опубликовала его в сторис и пошутила:

 

Полтавская сторис
Скриншот со сторис в Instagram: poka.tya

"На эту кампанию было потрачено более двух недель намеков", — написала Катя.

В сторис она также объяснила, чем ее не устраивал ее и так новый телефон и почему она хотела именно новейшую модель.

 

Полтавская сторис
Скриншот со сторис в Instagram: poka.tya

"На 14 iPhone камера вообще очень неудачная. На 12 лучше даже. Если бы у меня был iPhone 12 или 13, то не хотела бы менять даже",  написала Полтавская.

 

Теперь у супругов одинаковые новейшие серебристые айфоны.

Напомним, Остапчук показал, как проводит время с супругой.

Также мы рассказывали, как Остапчук с молодой женой провели первую годовщину отношений.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

19:50 Копия бабушки Дианы: искусственный интеллект показал взрослых детей Кейт Миддлтон

Актуальное по теме