Володимир Остапчук зробив своїй дружині коштовний подарунок

Катерина Полтавська та Володимир Остапчук. Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Молода дружина Володимира Остапчука похизувалася коштовним подарунком, який їй зробив коханий. Телеведучий подарував Каті новенький iPhone 15 Pro Max, вартість якого варіює від 66 тисяч до понад 112 тисяч гривень.

Подарунок дівчина показала в Instagram.

Читайте також:

Понад два тижні натяків

Рік тому, коли Володимир Остапчук лише починав стосунки з на 16 років молодшою за нього дружиною, він вже дарував їй на той момент найновіший телефон iPhone 14 Pro Max.

З того моменту у пари, вочевидь, склалася традиція щодо подарунків. На 39-річчя Остапчука дружина подарувала йому також новенький айфон iPhone 15. Тоді Володимиру було ніяково, і він хотів віддати телефон Каті, проте, вочевидь, вона не взяла.

Скриншот зі сторіс в Instagram: vova_ostapchuk

Проте останні два тижні натякала щодо нового телефону і для себе. Коли дівчина таки отримала омріяний iPhone, вона опублікувала його у сторіс і пожартувала:

Скриншот зі сторіс в Instagram: poka.tya

"На цю кампанію було витрачено понад два тижні натяків", — написала Катя.

У сторіс вона також пояснила, чим її не влаштовував її і такий новий телефон і чому вона хотіла саме найновішу модель.

Скриншот зі сторіс в Instagram: poka.tya

"На 14 iPhone камера взагалі дуже невдала. На 12 краще навіть. Якби в мене був iPhone 12 чи 13, то не хотіла б змінювати навіть", — написала Полтавська у сторіс.

Тепер подружжя має однакові найновіші сріблясті айфони.

Нагадаємо, Остапчук показав, як проводить час з дружиною.

Також ми розповідали, як Остапчук з молодою дружиною провели першу річницю стосунків.