Владимир Зеленский выступил на церемонии открытия "Берлинале-2023"

В столице Германии стартовал 73-й Берлинский международный кинофестиваль. В ходе торжественной церемонии открытия выступил Президент Украины Владимир Зеленский.

Полная текстовая версия речи доступна на сайте Офиса Президента.

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После речи американского актера и режиссера Шона Пенна, который представит на кинофестивале документальный фильм "Суперсила" (Superpower) о войне в Украине, на прямой связи с Киевом к гостям Берлинале вышел Президент Украины.

Свою речь Владимир Зеленский начал с упоминания фильма "Небо над Берлином" немецкого режиссера Вима Вендерса, который за два года до падения Берлинской стены показал, как расколотый город объединяется.

"Тогда Верденс даже не мог представить, что когда-то, по сути, на этом же месте, он будет открывать 50-й Берлинале. Там, где когда-то была стена и пустота — теперь бурлит жизнь и бьется сердце Берлинале. И это, как по мне, очень символично", — сказал Президент Украины.

Зеленский отметил, что культура и кино могут быть вне политики, но не в условиях войны.

"Не тогда, когда это политика массовых преступлений, убийств, террора, стремление уничтожить другие страны и другие народы. Когда это политика тотальной войны. То есть политика нынешней россии. В таких обстоятельствах и в такие времена искусство не может быть нейтральным. Не может быть "вне". Культура в такие времена делает выбор. Избирает сторону. И или разными способами говорит свое слово, чем борется и противодействует злу. Или — не замечает и молчит, чем, собственно, ему помогает", — заявил Президент Украины.

Также Владимир Зеленский поблагодарил, что на кинофестиваль этого года не допустили институтов и персон, поддерживающих кремль, и фильмов, снятых при поддержке россии.

Фестиваль продлится с 16 по 26 февраля и пройдет под знаком солидарности с Украиной, противостоящей полномасштабному нападению россии, и Ираном, где проходят масштабные протесты против правящего режима. В частности, цветами "Берлинале" стали синий и желтый.

Напомним, ранее мы писали, что на "Берлинале-2023" представлены шесть украинских фильмов, а также две ленты о нашей стране.