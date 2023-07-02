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Владимиру Дантесу приснился сон о ядерной угрозе

2 июля 2023 17:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Владимиру Дантесу приснился сон о ядерной угрозе
Шоумен Владимир Дантес. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Разговоры о вероятном теракте оккупантов на Запорожской атомной станции в обществе до сих пор продолжаются. Катализатором стала недавняя речь Президента Украины Владимира Зеленского на эту тему. Одним из первых среди украинских знаменитостей тогда отреагировал шоумен Владимир Дантес. Теперь же он сообщил подписчикам, что ему приснился сон о ядерной угрозе.

Об этом Дантес рассказал в сториз своего Instagram.

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Сон Владимира Дантеса

Шоумен, который на днях отпраздновал 35-летие, назвал этот сон самым удивительным в его воображении. По словам Владимира, сон показал и его личную странность.

"Я снимал какое-то юмористическое шоу, продюсировал. Стоял за камерой, какие-то вопросы задавал, надо было смешно ответить. А параллельно была ядерная угроза. И потом я стою такой в полной экипировке, в каком-то шлеме, защитном костюме, но мы продолжали снимать шоу", — рассказал подписчикам Дантес.

Напомним, ранее мы писали, сколько денег для ВСУ собрал Владимир Дантес в свой день рождения. Также мы рассказывали, что на фоне слухов о свадьбе Наде Дорофеевой (бывшая жена Владимира) Дантес выпустил новую песню "Чуєш" и динамический клип на нее.

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