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Скільки грошей для ЗСУ зібрав Володимир Дантес у свій день народження

29 червня 2023 15:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Скільки грошей для ЗСУ зібрав Володимир Дантес у свій день народження
Шоумен Володимир Дантес. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вчора, 28 червня, шоумену Володимиру Дантесу виповнилось 35 років. З цього приводу зірковий іменинник оголосив збір грошей на потреби ЗСУ, який тривав добу. 

У сторіз свого Instagram Володимир розповів, скільки йому задонатили підписники та небайдужі користувачі соцмереж.

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Збір від Дантеса

За добу банка Володимира в одному з найбільших банків України поповнилась на 431 тисячу гривень. За словами Дантеса, він приємно шокований сумою, тож цей день народження став його найкращим. 

"Протягом кількох днів я буду викладати звіти, куди перераховую ці гроші. Або що закуповую на них. Дякую вам велике", — сказав на камеру Володимир. 

Володимир Дантес. Скриншот: Instagram/vladimirdantes

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дантес прокоментував повернення співака Олега Винника. Також ми розповідали, що на тлі чуток про весілля Наді Дорофєєвої (колишня дружина Володимира), Дантес випустив нову пісню "Чуєш" та динамічний кліп на неї.

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