"Они дуры" — Христина Соловий высказалась о певицах, которые не ездят на фронт

Певица Христина Соловий с защитником Украины. Фото: Instagram/soloviyka

На фоне выхода клипа "Серце", вызвавшего скандал в обществе из-за религии, певица Христина Соловий во время пресс-конференции резко высказалась о своих коллегах по шоу-бизнесу.

Соответствующее видео появилось в ее соцсетях.

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Певица рассказала, что вместе с руководителем "Культурного десанта" Александром Ремезом приехала в Харьковскую область, чтобы выступить перед военными. На брифинге, посвященном поддержке защитников и защитниц, речь зашла об артистах, отказывающихся ехать на подобные концерты. Сдерживать себя Соловий не стала.

"Появилось очень много переобутых и приспособленцев. И все они очень научились существовать в несуществующей инфраструктуре украинского шоу-биза и понимают, как легко можно влиять на аудиторию. Как просто можно, еще вчера будучи желанным артистом в России, сегодня записать целый ряд песен на украинском языке или переиначить тексты украинских поэтов и примазаться к сознательному украинству. И такие люди, имея еще один важный инструмент, имея популярность, авторитет и социальный капитал, они не едут на фронт, потому что они дуры", — откровенно заявила Христина.

Соловий намекнула на Светлану Лободу и Тину Кароль. О последней уже не раз рассказывали лидеры "Культурного десанта". По их словам, Кароль игнорировала их предложения поехать к военным, а также не передала обещанный им автомобиль на нужды наших защитников и защитниц.

Что касается переиначивания текстов украинских поэтов, то, очевидно, Соловмй имела в виду уникальный проект Артема Пивоварова "Твої вірші, мої ноти". В нем он вместе с другими звездами, или сольно, презентует собственные композиции, в лирику которых закладывает стихи выдающихся украинских поэтов.

Напомним, ранее мы писали, что Антон Вельбой не хотел ездить на фронт с "Культурным десантом". Также мы рассказывали, что Христина Соловий ответила на критику скандального клипа, снятого в церкви.