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Тіна Кароль та Антон Вельбой не хотіли їхати на фронт з "Культурним десантом"

30 вересня 2023 08:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Тіна Кароль та Антон Вельбой не хотіли їхати на фронт з "Культурним десантом"
Співачка Тіна Кароль. Фото: Instagram/tina_karol
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Від початку повномасштабної війни співзасновник та музичний продюсер гурту Quest Pistols,  Олександр Чемеров, бере активну участь в діяльності "Культурного десанту". За цей час артисти дали багато концертів для наших захисників та захисниць в найгарячіших точках. Втім, деякі знаменитості так і не поїхали на фронт з "Культурним десантом".

Про це Чемеров розповів в інтерв’ю блогерці Аліні Доротюк на її YouTube-каналі. 

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Про Тіну Кароль та Антона Вельбоя

Напередодні, учасник "Культурного десанту" Коля Сєрга, який організовує концерти в прифронтових зонах, госпіталях та на деокупованих українських територіях, заявив, що Тіна Кароль відмовилась їхати з ними виступати перед захисниками та захисницями. 

Це підтвердив і Чемеров в новому інтерв’ю. Він додав, що співачка також обіцяла передати автівку військовим, чого, за його словами, так і не зробила. 

"Це був не один раз. Три чи чотири рази так було. Крім цього, була ще обіцяна машина, яка не приїхала. Як я думаю, Тіна просто боїться, а її причину треба у неї запитувати", — заявив він. 

Також Чемеров відзначив, що "Культурний десант" запрошував виступити і Антона Вельбоя (Wellboy), який після скандалу з продюсерами зараз виступає під сценічним псевдонімом Anton Velboi.

"Ще було декілька артистів, які відмовилися їхати. На початку це був Вельбой, який дуже морозився їхати, а потім, коли у нього наламалася кар'єра, то він почав прям "Візьміть мене з собою", але ми вже його не брали", — заявив Чемеров.

Співак Антон Вельбой. Фото: Google

За словами Чемерова, вони отримують запити від військових на виступи та зустрічі з багатьма артистами українського шоу-бізнесу. Так, зокрема, захисники та захисниці нашої країни з нетерпінням чекають Надю Дорофєєву (DOROFEEVA) та гурт "Один в каное".

Слід зазначити, що Тіна Кароль, як і Вельбой, виступали перед військовими та беруть участь в багатьох ініціативах та зборах. Йдеться саме про "Культурний десант".

Кароль та військові
Тіна Кароль з військовими. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що "Культурний десант" випустив іронічну пісню "Білгород". Також ми розповідали, що Антон Вельбой презентував перший кліп після скандалу з продюсерами під новим ім'ям.

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