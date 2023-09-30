Тіна Кароль та Антон Вельбой не хотіли їхати на фронт з "Культурним десантом"
Від початку повномасштабної війни співзасновник та музичний продюсер гурту Quest Pistols, Олександр Чемеров, бере активну участь в діяльності "Культурного десанту". За цей час артисти дали багато концертів для наших захисників та захисниць в найгарячіших точках. Втім, деякі знаменитості так і не поїхали на фронт з "Культурним десантом".
Про це Чемеров розповів в інтерв’ю блогерці Аліні Доротюк на її YouTube-каналі.
Про Тіну Кароль та Антона Вельбоя
Напередодні, учасник "Культурного десанту" Коля Сєрга, який організовує концерти в прифронтових зонах, госпіталях та на деокупованих українських територіях, заявив, що Тіна Кароль відмовилась їхати з ними виступати перед захисниками та захисницями.
Це підтвердив і Чемеров в новому інтерв’ю. Він додав, що співачка також обіцяла передати автівку військовим, чого, за його словами, так і не зробила.
"Це був не один раз. Три чи чотири рази так було. Крім цього, була ще обіцяна машина, яка не приїхала. Як я думаю, Тіна просто боїться, а її причину треба у неї запитувати", — заявив він.
Також Чемеров відзначив, що "Культурний десант" запрошував виступити і Антона Вельбоя (Wellboy), який після скандалу з продюсерами зараз виступає під сценічним псевдонімом Anton Velboi.
"Ще було декілька артистів, які відмовилися їхати. На початку це був Вельбой, який дуже морозився їхати, а потім, коли у нього наламалася кар'єра, то він почав прям "Візьміть мене з собою", але ми вже його не брали", — заявив Чемеров.
За словами Чемерова, вони отримують запити від військових на виступи та зустрічі з багатьма артистами українського шоу-бізнесу. Так, зокрема, захисники та захисниці нашої країни з нетерпінням чекають Надю Дорофєєву (DOROFEEVA) та гурт "Один в каное".
Слід зазначити, що Тіна Кароль, як і Вельбой, виступали перед військовими та беруть участь в багатьох ініціативах та зборах. Йдеться саме про "Культурний десант".
Нагадаємо, раніше ми писали, що "Культурний десант" випустив іронічну пісню "Білгород". Також ми розповідали, що Антон Вельбой презентував перший кліп після скандалу з продюсерами під новим ім'ям.