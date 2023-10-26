"Вони дури" — Христина Соловій висловилась про співачок, які не їздять на фронт

Співачка Христина Соловій з захисником України. Фото: Instagram/soloviyka

На тлі виходу кліпу "Серце", який спричинив скандал в суспільстві через релігію, співачка Христина Соловій під час пресконференції різко висловилась про своїх колег по шоу-бізнесу.

Відповідне відео з’явилось в її соцмережах.

Читайте також:

Соловій натякає на Лободу та Кароль

Співачка розповіла, що разом з керівником "Культурного десанту" Олександром Ремезом приїхала у Харківську область, аби виступити перед військовими. На брифінгу, присвяченому підтримці захисників та захисниць, мова зайшла про артистів, хто відмовляється їхати на подібні концерти. Стримувати себе Соловій не стала.

"З'явилося дуже багато перевзуванців та пристосуванців, перевзуванок та пристосуванок. І всі вони дуже навчилися існувати в неіснуючій інфраструктурі українського шоу-бізу і розуміють, як легко можна впливати на аудиторію. Як просто можна, ще вчора будучи бажаним артистом в Росії, сьогодні записати цілу низку пісень українською мовою чи переінакшити тексти українських поетів і примазатися до свідомого українства. І такі люди, маючи ще один важливий інструмент, маючи популярність, авторитет та соціальний капітал вони не їдуть на фронт, тому що вони дури", — відверто заявила Христина.

Соловій натякнула на Світлану Лободу та Тіну Кароль. Про останню вже неодноразово розповідали лідери "Культурного десанту". За їхніми словами Кароль ігнорувала їхні пропозиції поїхати до військових, а також не передала обіцяну нею автівку на потреби наших захисників та захисниць.

Щодо переінакшення текстів українських поетів, то вочевидь, Соловій мала на увазі унікальний проєкт Артема Пивоварова "Твої вірші, мої ноти". В ньому він разом з іншими зірками, або ж сольно, презентує власні композиції, в лірику яких закладає вірші видатних українських поетів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Антон Вельбой не хотів їхати на фронт з "Культурним десантом". Також ми розповідали, що Христина Соловій відповіла на критику скандального кліпу, знятого в церкві.