Гадалка рассказала, из-за чего заболел Буше — дело в девушке

Блогер Богдан Буше. Фото: instagram.com/bushe8

Блогер и телеведущий Богдан Шелудяк, известный как Буше, сейчас лечится от редкого заболевания нервной системы — "синдрома Гийена-Барре". Поклонники за него волнуются, некоторые даже пытаются понять причины того, почему это произошло. Буше поделился видео, в котором гадалка в соцсети ТикТок сделала расклад карт таро на его здоровье.

Шокирующий ответ карт блогер опубликовал в Instagram.

Читайте также:

Результат магии

У Богдана Шелудяка на прошлой неделе обнаружили редкое заболевание нервной системы, из-за которого у него нарушена речь и координация, ведь его иммунная система атакует отдельные участки периферической нервной системы.

31-летний телеведущий и актер в эти дни находится в больнице, где ему ставят капельницы и пытаются вылечить.

Тем временем одна из гадалок пыталась разобраться, из-за чего с Богданом случилась болезнь. Она сделала расклад на картах таро и опубликовала его в Тик-токе. Результат "гадания" шокировал.

Скриншот со сторис instagram.com/bushe8

"То, что с ним происходит, — результат магии. От девушки, которую он некрасиво бросил. Будет тяжело, но он справится! Жить будет. Влияние желательно снять и пересмотреть свое отношение к девушкам и жизни", — написала гадалка.

Богдан опубликовал этот расклад у себя в сторис и сразу прокомментировал его.

Скриншот со сторис instagram.com/bushe8

"Недавно только общался о том, что часто даже не хожу на свидание, чтобы потом, если захочу отморозиться, не обижать никого. А здесь такое", — написал Буше в Instagram.

Однако блогер вероятно согласился с тем, что отношение к жизни нужно менять. В следующих сторис он показал себя на мотоцикле и прокомментировал, что в то время не был доволен собой.

Скриншот со сторис instagram.com/bushe8

Следующим опубликовал фото своих ног, очевидно во дворе больницы, и написал, что сегодня он рад, что может самостоятельно ходить.

Скриншот со сторис instagram.com/bushe8

В первые дни болезни Богдану помогали ходить, ведь у него не получалось.

Напомним, у украинского телеведущего обнаружили опасное заболевание.

Также мы писали, что тяжелобольной блогер Буше рассказал, на что похоже его физиологическое состояние.