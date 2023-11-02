Ледь ходить і говорить — в українського телеведучого знайшли небезпечне захворювання

Ведучий і актор Богдан Шелудяк. Фото: instagram.com/bushe8

У Богдана Шелудяка, який відомий також як Богдан Буше, виявили рідкісне захворювання нервової системи "синдром Гійєна-Барре". 31-річний телеведучий і актор знаходиться у лікарні, куди його привезли через сильну слабкість, порушення мовлення і інші лякаючі симптоми.

Про свій діагноз і стан Богдан розповів в Instagram.

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Богдан Шелудяк з'явився у сторіс з поганими новинами. Вчора йому встановили невтішний діагноз "синдром Гійєна-Барре" — його імунна система атакує окремі ділянки периферичної нервової системи. У більшості випадків хвороба виліковна, але у 30% дорослих резидуальна слабкість зберігається приблизно три роки.

Скриншот зі сторіс instagram.com/bushe8

Скриншот зі сторіс instagram.com/bushe8

Синдром характеризується гострим початком і поступовим прогресуванням. На ранньому етапі виникає слабкість, яка з'являється в ногах і потім поширюється по тілу вгору. М'язова слабкість поступово наростає, можуть проявлятися такі симптоми, як втрата чутливості, вегетативні порушення, зокрема аритмія, нетримання сечі, закрепи, перепади артеріального тиску тощо.

За відсутності лікування виникає порушення ковтання, вражаються також дихальні м'язи, що робить необхідним застосування штучної вентиляції легенів.

Богдан опублікував відео, у якому розповів, як важливо стежити за своїм здоров'ям, адже ніколи не очікуєш, що з тобою може статися щось жахливе. Ведучий ледь розмовляв і плутав слова.

"Вчора мені підтвердили діагноз "синдром Гійєна-Барре". У більшості випадків він виліковний, але поки мій імунітет вбиває мою нервову систему, поступово мене паралізуючи. Так, я теж в а*уї, бо випадок 1/100.000, а це зайвий раз доказує, що я ще той везунчик, несіть лотерейний квиток", — написав під відео Богдан.

Він також показав у сторіс, що знаходиться у лікарні і йому роблять крапельниці, проте поки вони не допомагають. Та принаймні стан Шелудяка не погіршується.

Скриншот зі сторіс instagram.com/bushe8

Скриншот зі сторіс instagram.com/bushe8

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