Восьмой эпизод The Last of Us установил новый рекорд: впрочем, есть нюанс с премией "Оскар"

Фрагмент из сериала The Last of Us

Сериал "Последние из нас", основанный на видеоигре 2013 года The Last of Us, устанавливает рекорд за рекордом кабельной телесети HBO. Второй эпизод шоу посмотрело больше зрителей, чем первый. А восьмой, вышедший накануне, превзошел предыдущие.

Об этом сообщает издание Variety.

Подробности

Восьмой эпизод The Last of Us в первую ночь просмотрели 8 млн 100 тысяч зрителей. Это новый рекорд для сериала. Показатель на 74% больше аудитории первой серии, которая привлекла 4 млн 700 тысяч зрителей.

The Last of Us набирал аудиторию с каждым последующим эпизодом до четвертого, после чего статистикой перестали делиться. Судя по всему, пятый, шестой и седьмой эпизоды не показали роста для сериала. Однако это изменилось с восьмой серией.

Все шансы установить новый рекорд есть у последнего, девятого эпизода, который выйдет 12 марта. Впрочем, есть большой нюанс. В то же время, будет прямая трансляция 95-й церемонии вручения премии "Оскар" на канале ABC. А сериал выходит на HBO и HBO Max.

Впрочем, вполне возможно, что зрители, наоборот, проигнорируют кинопремию. К примеру, четвертый эпизод собрал 7 млн 400 тысяч зрителей, хотя в то же время была трансляция музыкальной премии "Грэмми".

О чем сериал

Сюжет шоу рассказывает историю контрабандиста Джоэла. Он должен сопровождать девушку-подростка Элли в путешествии из-за постапокалиптических руин США. Уже 20 лет длится эпидемия — человек, заражающийся паразитическим грибком, превращается в зомби. Выжившие вынуждены прятаться в изолированных карантинных зонах и зарабатывать чем-либо, чтобы получить купон, за который можно хоть что-то купить для своего существования.

Главные роли сыграли американский актер чилийского происхождения Педро Паскаль и британская актриса Белла Ремс.

