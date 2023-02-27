В Саудовской Аравии впервые на больших экранах показали украинский фильм

Кинотеатр в Саудовской Аравии

Уже 2 марта начнется широкий прокат украинского анимационного фильма "Мавка. Лесная песня", созданного по мотивам одноименной пьесы Леси Украинки. Впрочем, одним из первых мультфильм уже увидели в Саудовской Аравии.

Об этом сообщается на сайте Госкино.

Подробности

Допремьерный показ состоялся с содействием посольства Украины в Королевстве Саудовской Аравии. Он прошел в столице, городе Эр-Рияд. Среди зрителей присутствовали граждане Украины, иностранные дипломатические представительства, саудовские чиновники и представители местных ведущих СМИ.

"Мавка. Лесная песня" — первый украинский фильм, который выходит в кинопрокат в регионе Персидского залива и Саудовской Аравии в частности.

Лента должна была выйти в прокат 29 декабря 2022 года, но из-за полномасштабной войны премьеру пришлось отложить. Сразу после украинской премьеры 2 марта начнется широкий прокат мультфильма в Европе и странах Ближнего Востока и Северной Африки. Бюджет анимационного фильма составил рекордные 200 млн гривен.

Напомним, ранее мы писали, что музыкальные исполнители Артем Пивоваров и Христина Соловий презентовали клип на саундтрек к мультфильму "Мавка. Лесная песня".