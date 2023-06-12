Впервые за 13 лет лейбл Дорофеевой сменил название

Певица Надя Дорофеева и бизнесвумен Ирина Горовая. Фото: Google

В прошлом году компания MOЗGI Entertainment, которую в 2010-м основали рэпер Алексей Потапенко и бизнесвумен Ирина Горовая, стала, в частности, лейблом открытого типа. Трансформация бренда продолжается. Теперь стало известно об изменении его названия.

Об этом в своем Instagram сообщила Ирина Горовая.

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По словам Ирины, бренд MOЗGI Entertainment отработал. Он дал ей и команде невероятный опыт, артистов, победы, но он исчерпал себя. Изменились контексты, смыслы, фокусы, мировоззрение и сами украинцы — и уже невозможно двигаться дальше со старыми взглядами и месседжами.

"Как владелица компании Pomitni, открытого музыкального лейбла, у меня четкое видение нашей миссии: внести большой вклад в украинскую музыкальную индустрию, создавать сообщество, развивать рынок и объединять шоу-бизнес — через маленькие и большие проекты. Со мной сильная команда, и я уверена, что вместе мы сможем сделать эти мечты заметными", — прокомментировала изменения Горовая.

По информации музыкального портала "МУЗВАР", с лейблом открытого типа Pomitni сотрудничают следующие артисты: DOROFEEVA, Otoy, Анна Тринчер, Love, Mary, NAZVA, Dima PROKOPOV.

О MOЗGI Entertainment

С 2010 года занималась продюсированием и менеджментом артистов, организацией и продажей концертов, комплексным PR артистов и проектов, распространением и продвижением контента, музыкальным маркетингом. Именно тогда был создан один из проектов компании — группа "Время и Стекло". Его участниками стали Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив).

Артисты MOЗGI Entertainment получили немало наград, среди которых M1 Music Awards и YUNA. Отметим, что после смены названия бренда, в соцсетях до сих пор осталась предыдущее.

Скриншот: Instagram/mozgientertainment

Напомним, ранее мы писали, как мать Нади Дорофеевой реагирует на творчество ресторатора и блогера Миши Кацурина. Также мы рассказывали, что Макс Барских предложил поклонникам перевести его русскоязычные песни.